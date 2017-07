Faleceu na madrugada desta segunda-feira (24), em Rondonópolis, o ex-jogador, professor e poeta Gilson Lira, de 69 anos, considerado um dos principais atacantes da história do União Esporte Clube. O ex-jogador estava há aproximadamente 20 dias internado para tratar de um edema pulmonar.

Vestindo a camisa do Colorado de Rondonópolis, time o qual também era torcedor, Gilson Lira, marcou 199 gols, sendo considerado um dos maiores artilheiros da história do Vermelhinho. O atacante ainda foi artilheiro do Campeonato Mato-grossense em 1973, 1975 e 1976.

Gilson atuou nas categorias de base do Fluminense e ainda jogou pelo Bangu (RJ), Grêmio de Maringá (PR), Náutico (PE), Galícia (BA), ABC (RN), Grêmio Anapolina (GO), Operário (MT), Comercial (MS) e União (MT). Mais informações na edição desta terça-feira (25) do Jornal A TRIBUNA.