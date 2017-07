O ex-governador Silval Barbosa (PMDB) confessou, durante reinterrogatório conduzido pela juíza Selma Arruda, da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, ontem (19), que a desapropriação de uma área rural avaliada em R$ 7 milhões, paga pelo governo dele em 2014, serviu para pagar dívidas pessoais que, juntas, somavam cerca de R$ 1,5 milhão.

De acordo com a denúncia do Ministério Público (MP), metade do valor pago pelo estado ao proprietário da área retornou à suposta organização criminosa liderada por Silval. A fraude é investigada na Operação Seven, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco), em fevereiro de 2016.

Silval Barbosa prestou depoimento na condição de réu confesso. Ele disse que, naquele ano, precisava quitar a dívida que possuía com algumas pessoas – cujos nomes não citou durante a audiência – e conversou com o então secretário-chefe da Casa Civil, Pedro Nadaf, a fim de levantarem um plano para conseguir o dinheiro.

A ação apura alegado esquema de fraude e superfaturamento na compra de uma área rural de 727 hectares, localizada na região do Lago do Manso que, segundo a denúncia, já pertencia ao Governo do Estado e foi adquirida novamente do médico Filinto Corrêa (réu confesso) por R$ 7 milhões em 2014.

O ex-governador adotou a mesma postura nas ações da Operação Sodoma e também confessou seus crimes em relação às investigações da Seven. De acordo com o político, o esquema foi engendrado visando arrecadar dinheiro para o pagamento de dívidas de campanha. Ele disse ter se beneficiado com R$ 1,5 milhão, valor usado para quitar tais débitos. Porém, Silval afirmou que os ex-secretários Arnaldo Alves (Planejamento) e Marcel de Cursi (Fazenda) não sabiam e nem se beneficiaram dos crimes.

Apesar de confessar os crimes, o ex-governador negou que a área desapropriada já pertencia ao Estado e teria sido adquirida em duplicidade. “A informação que eu tenho é que não é a mesma área. Não é uma área que foi recomprada, eu acho que até o Ministério Público já tem conhecimento disso. “Para mim informaram que [os R$ 7 milhões] era o preço da região. Lógico que a gente sabia que era um pouco abaixo porque havia um retorno. Eu acredito que houve um superfaturamento, mas não fui eu que determinei. Foi o Pedro Nadaf que conduziu todo esse processo e o Chico Lima entra aí porque é parente do proprietário”.