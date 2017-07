“És muss sein”

Tomas, um jovem médico bem-sucedido, não imaginava que uma pausa para beber num bar, após o expediente de trabalho, iria lhe trazer um amor. Ele não sabia que aquele primeiro encontro fortuito com Teresa se transformaria num amor eterno. Passaram-se os anos ao seu lado e ele ainda pensava:

– Aquele primeiro encontro seria o resultado de uma sucessão de acasos absolutos da vida, mostrando a dimensão de beleza que ela traz ou apenas a revelação do destino que torna o homem grande quando ele o carrega?

Estas eram perguntas que Tomas fazia para si mesmo tentando compreender a sua vida ao lado de Teresa, uma mulher amada por ele desde o primeiro encontro. “Es muss sein”, ou melhor, “tem que ser assim”, uma decisão tão fatal repousava sobre um amor fortuito, até que tudo se evaporasse no silêncio lunar.

Tomas, um homem avulso, carregava seu modo de viver como um caracol carrega sua casa, ele que transportava seu sistema de vida como um apêndice de seu corpo, foi inesperadamente surpreendido e laçado por um amor belo e doloroso. Ao longo do seu relacionamento pôde compreender Teresa e não somente era incapaz de lhe querer mal, como amava-a ainda mais. Um sentimento tão contraditório quanto a vida humana, porque ele sempre escondia alguma coisa, dissimulava, fingia, retificava o que dizia, provava continuamente que amava Teresa, suportava as reclamações de seus ciúmes, de seu sofrimento, de seus sonhos, sentia-se culpado, justificava-se, desculpava-se e ainda lhe restava a vã consciência de que sabia amar, mesmo sentindo-se acorrentado a Teresa, que o seguia com o olhar todos os seus passos.

Em sua vida contraditória, carregada de um peso atroz, Tomas não possuía força para controlar seu apetite por outras mulheres, por isso não punha fim às suas amizades eróticas, embora continuasse com Teresa. Sabia que suas “aventuras” não representavam nenhum risco para ela. Assim que saía com alguma amante, perdia o interesse, prometia para si mesmo ser a última vez e precisava embriagar-se para não pensar em Teresa, pois desde que a conhecera não podia mais dormir com outras mulheres sem a ajuda do álcool.

Em seu livro “A insustentável leveza do ser”, Milan Kundera, escritor tcheco, aponta que só o acaso pode ser interpretado como mensagem, que somente o acaso tem voz, que o acaso tem suas mágicas, a necessidade não. Para o autor, um amor inesquecível acontece sob a égide dos acasos que se juntam desde o primeiro instante. Assim como na música que é guiada pelo sentido da beleza, transpor o acontecimento fortuito é fazer dele um tema que fará parte da partitura de sua vida.

Afinal, somos sempre cegos aos acasos da vida cotidiana ou compreendemos bem as mensagens que o acaso nos traz?

(*) Sandra Campos é cronista e moradora em Rondonópolis