O prefeito de Rondonópolis, Zé Carlos do Pátio (SD) e a juíza da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, Maria Mazarelo, se reuniram, anteontem (17), com as entidades parceiras do Mutirão da Justiça Comunitária, para organizar os trabalhos da segunda edição do evento, que acontecerá dia 26 de agosto, no Oratório Dom Bosco e contemplará os bairros da região Salmen.

Uma iniciativa do Tribunal de Justiça, o mutirão conta com o apoio direto de todas as secretarias municipais, além de diversos órgãos públicos, clubes de serviço e entidades privadas, para levar ações de estímulo à cidadania às populações carentes de várias regiões da cidade.

“Foi uma reunião de trabalho altamente positiva, em que os vários entes envolvidos apresentaram propostas e ofereceram os recursos de que cada um dispõe para que, por meio de uma interação entre os poderes constituídos e a sociedade, o objetivo previsto na lei, de prestação de serviços e informações aos mais necessitados seja alcançado”, avaliou a juíza coordenadora do projeto.

Numa ação anterior ao mutirão, já estão sendo realizadas troca de lâmpadas, recuperação de luminárias e remoção de entulhos. No evento, a Secretaria de Agricultura, em parceria com a do Meio Ambiente, distribuirão kits com sementes e darão orientações para que as pessoas possam fazer sua própria horta em casa.

Serão feitos plantios de árvores e as crianças receberão, ainda, cartilhas de educação ambiental e serão incentivadas a fazer o teste do feijão no algodão, para que aprendam sobre o processo de germinação de sementes. “Tenho uma vontade de criar uma escola verde, um espaço mais arborizado e confortável, que favoreça a educação de nossas crianças. E isso será iniciado neste mutirão”, compartilhou Pátio.

A primeira edição do Mutirão da Justiça Comunitária aconteceu no primeiro semestre, na região do Parque São Jorge e foram prestados 45 mil atendimentos.