Aeronave caiu no Pantanal e vítimas foram trazidas para Rondonópolis por funcionários de fazenda. O piloto não resistiu aos ferimentos

Permanecia internado em estado grave no Hospital Regional (HR) de Rondonópolis, até o fechamento da edição, o empresário Diógenes Toesca de Aquino (57), sócio-proprietário da empresa Ciarama, de Ponta Porã (MS), vítima de um acidente aéreo na manhã de ontem (20) no Pantanal Mato-grossense. O piloto do avião monomotor modelo SR-20 Cirus, Márcio Molas Martins (33), morreu antes da chegada ao hospital.

A aeronave, que decolou da Fazenda Santa Edwiges, na região de Poconé, em direção à Fazenda Santa Mônica, em Barão de Melgaço, teve uma pane e caiu minutos após a decolagem. A queda do monomotor foi registrada às 7h09, ainda dentro da área da Fazenda Santa Edwiges.

Funcionários, utilizando uma outra aeronave, socorreram as vítimas as trazendo para Rondonópolis. A aeronave chegou ao Aeroporto Municipal Maestro Marinho Franco trazendo as vítimas, e a equipe do Corpo de Bombeiros que atua no local, juntamente com duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) do Município que já haviam sido acionadas pela administração do aeroporto, aguardavam para fazer o atendimento.

O piloto, que chegou ainda com vida em Rondonópolis, não resistiu aos ferimentos e morreu antes de dar entrada no hospital. Já o empresário foi entubado, e passou por cirurgia. O corpo do piloto foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Rondonópolis, aguardando a chegada dos familiares para liberação. O local do sepultamento não foi informado.

Segundo informações do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da Força Aérea Brasileira (Cenipa/FAB), uma equipe do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa-6) saiu de Brasília em direção ao local do acidente, no Pantanal. As investigações sobre o que causou a queda do monomotor devem ser iniciadas na sexta-feira (21).