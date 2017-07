Os acusados de um crime de homicídio que vitimou Cristian Cerqueira Reis, ocorrido no dia 18 de novembro de 2011, no Jardim Iguaçu, José Pereira de Carvalho e Uanderson Silva Reis foram absolvidos em julgamento realizado ontem pelo Tribunal do Júri de Rondonópolis.

“A tese da defesa restou vitoriosa, uma vez que não havia indícios mínimos que poderiam levar à condenação dos acusados. Sendo assim, o que restava era a absolvição por insuficiência de provas. Diante disto, o corpo de jurados acolheu a tese defensiva absolvendo os réus”, afirmou o advogado Júnior Mendonça.

Conforme está descrito na sentença do juiz Wladymir Perri, no plenário no júri, o representante do MPE sustentou que não havia provas contra os acusados e também pediu a absolvição. “Submetido a julgamento popular, reconheceu o Conselho de Sentença pela absolvição dos acusados. Por tais considerações, atento à soberana decisão do Conselho de Sentença, qual estou vinculado, absolvo os acusados”, destaca o magistrado em sua sentença.

Segundo foi apurado pela reportagem, inicialmente, o Ministério Público Estadual (MPE) havia denunciado os acusados com base no que foi apurado pela Polícia Judiciária Civil. Porém, no decorrer do processo, foi percebido que não haviam provas contra os suspeitos.