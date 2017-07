Doença leva governador do Rio a se afastar do cargo – 09h40′

Em nota divulgada hoje (16), o governo do estado do Rio de Janeiro confirmou que o governador Luiz Fernando Pezão ficará afastado temporariamente do cargo a partir deste domingo, “devido a problemas de saúde, relacionados ao seu quadro metabólico (descompensação do diabetes, aumento de peso, entre outros)”.

Ele deverá ficar afastado de suas atividades por uma semana, até o próximo dia 23. Durante a ausência, o vice-governador Francisco Dornelles estará à frente do governo, diz a nota.

Em março do ano passado, Luiz Fernando Pezão foi diagnosticado com um tipo de câncer denominado linfoma não Hodgkin, localizado no tecido ósseo, iniciando, logo a seguir, tratamento quimioterápico.

Exames de imagem efetuados pelo governador em julho de 2016 revelaram resolução completa do câncer, segundo informou à época a assessoria de imprensa do governo.

Na ocasião, o médico oncologista Daniel Tabak, que acompanhou o governador desde a descoberta do câncer, observou que só seria possível se falar de cura após alguns anos da manutenção da resposta ao tratamento apresentada por Pezão.

Fonte: Agência Brasil