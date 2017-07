Um culto de ação de graças marcou, no dia de ontem (17/7), a inauguração do prédio próprio do Diplomata Cabeleireiro, conduzido pelo pioneiro Antônio Estevan de Souza, que atua durante 45 anos na área de barbearia em Rondonópolis. Ele ficou por 30 anos no último endereço, até então sediado na Rua 13 de Maio, no Centro. O novo espaço fica na continuação da Avenida Marechal Rondon, sentido ao Jardim Iguaçu.

Antônio Estevan chegou em Rondonópolis em 1972, quando a cidade tinha menos de 20 anos. Seu primeiro endereço foi na Rua Arnaldo Estevan e, depois, mudou-se para a Avenida Amazonas. Em 1982, ele transferiu as atividades para a Rua 13 de Maio, atuando ainda por cinco anos em sociedade. Foi em 1987 que ele se mudou para o último endereço, também na Rua 13 de Maio, passando a atuar com o estabelecimento próprio, mas ainda em prédio alugado.

Nesse período todo, Antônio Estevan, principalmente através do Diplomata, se tornou uma das principais referências em barbearia na cidade de Rondonópolis, atendendo grandes empresários, profissionais e políticos históricos, como Daniel Martins de Moura, Zeca D’Ávila, Moisés Feltrin, Lamartine da Nóbrega, Afro Stefanini, Rogério Salles, entre outros. Pelo profissionalismo que conquistou, atualmente já atende a quarta geração de clientes antigos.

Casado com Maria Aparecida de Souza, o pioneiro tem 6 filhos, 10 netos e 21 bisnetos. Inclusive, dois dos filhos, o Jorge e o Edson, seguiram a profissão do pai. Posteriormente, outros membros da família ingressaram na área. Jorge Estevan, por exemplo, trabalhou por 21 anos com o pai, depois abriu o salão próprio e, recentemente, vem se dedicando ao Evangelho, como pastor-presidente do Campo Nova Aurora/Assembleia de Deus Ministério de Madureira.

“Somos gratos a Deus pela vida do nosso pai, pela sua saúde para criar os filhos e netos, pela cidade de Rondonópolis que o acolheu… Através do salão, várias gerações de famílias viram o pai exemplar que o seu Antônio é, com a criação dos filhos baseada na honestidade e no trabalho. Nós demos um culto de ação de graças pela realização do sonho do nosso pai: de estar em um salão próprio e confortável. Temos de dizer que Deus é responsável por isso!”, explicou o pastor Jorge Estevan.

Hoje Antônio Estevan deixa um legado dentro de Rondonópolis na área da barbearia. Inclusive, foi responsável pela formação de muitos outros profissionais na cidade dentro do salão dele. “O meu sentimento hoje é de gratidão pelos clientes conquistados ao longo do tempo e à cidade de Rondonópolis”, externou ele para o Jornal A TRIBUNA. “Tenho que agradecer primeiramente a Deus, depois à nossa cidade e ao público que nos frequentou e continua frequentando”, acrescentou.