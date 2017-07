A sentença é datada de ontem e o ex-secretário será monitorado por tornozeleira eletrônica. Marcel de Cursi estava preso desde setembro de 2015

O desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Alberto Ferreira de Souza, determinou a soltura do ex-secretário de Estado de Fazenda, Marcel Souza Cursi. A sentença é datada de ontem (11) e o ex-secretário será monitorado por tornozeleira eletrônica. Marcel de Cursi estava preso no Centro de Custódia de Cuiabá desde setembro de 2015, quando foi deflagrada a 1ª fase da Operação Sodoma. Na época, ele foi preso juntamente com o ex-secretário da Casa Civil, Pedro Nadaf, e com o ex-governador Silval Barbosa (PMDB).

Nadaf conseguiu a soltura no ano passado, após confessar os crimes. Já Silval foi solto em junho deste ano, também por admitir os esquemas dos quais participou em sua gestão. Cursi é réu de três ações penais derivadas da operação e é considerado o “mentor intelectual” da suposta organização criminosa comandada por Silval.

Ele seria o responsável por elaborar projetos e decretos que possibilitavam ao grupo executar os esquemas de desvios e exigências de propina a empresários, em troca da concessão de incentivos fiscais e contratos com o Estado.

Apesar de conseguir a soltura, o ex-secretário terá que ser submetido a quatro medidas cautelares: uso de tornozeleira eletrônica; recolhimento domiciliar no período noturno (das 19h às 6h) e nos dias de sábado, domingos e feriados; proibição de manter contato com qualquer investigado, réu ou testemunha relacionada a qualquer um dos feitos vinculados à Operação Sodoma; proibição de ausentar-se do País, devendo entregar seu passaporte em até 24 horas (acaso ainda não implementada a medida) e comparecimento em juízo para informar e justificar atividades sempre que requisitado, devendo manter atualizado o endereço em que poderá ser encontrado. Além disso, o desembargador autorizou a juíza Selma Arruda, responsável pela ação, a implementar outras medidas cautelares que achar necessárias.

Antes de decretar a soltura, o magistrado fez um apanhado de todas as acusações feitas contra Cursi no âmbito da operação e afirmou que ele teve participação ativa nos crimes. Porém, Alberto Ferreira citou que o ex-chefe da Casa Civil, Pedro Nadaf, o ex-assessor de Silval, Sílvio Araújo, e o próprio Silval conseguiram a soltura por ordem da juíza Selma Arruda, da Vara Contra o Crime Organizado da Capital. Segundo o magistrado, o trio fazia parte do alto escalão da organização criminosa.

“Ora, se o suposto maioral da organização criminosa [Silval] já não mais apresenta qualquer sorte de perigo ao processo e ao grêmio social [juízo de periculosidade negativo!], a prisão preventiva do ora paciente passa a carecer de legitimidade, causando-nos, de resto, certa perplexidade o fato da juíza da causa, curiosamente, deslembrar-se de emprestar concretude ao princípio isonômico, com igual tratamento aos demais integrantes da agremiação criminosa, subordinados daqueloutro, suposto cabeça. Encimado nonsense!”, disse o desembargador, que criticou a suposta falta de isonomia da magistrada.

O desembargador também mencionou que os ex-secretários Arnaldo Alves (Planejamento) e Francisco Faiad (Administração), alvos da 4ª e 5ª fase ds Sodoma, respectivamente, também tiveram suas prisões preventivas recentemente revogadas.

“Destarte, inexistindo fundamentos bastantes à mantença da disparidade de tratamento verificada na espécie, outro caminho não há senão a revogação da prisão preventiva do paciente. D’outra parte, cumpre salientar que os processos criminais não podem eternizar-se, cabendo ao Juiz da causa zelar para que eventuais dilações nos prazos não configurem abuso. A duração prolongada e abusiva da prisão cautelar [entendida como duração não razoável do processo; sem culpa do réu; e, sem julgamento do mérito] ofende, às inteiras, o postulado da dignidade da pessoa humana [verdadeiro valor-fonte que conforma e inspira todo o ordenamento constitucional!], a consubstanciar constrangimento ilegal, ainda que os crimes em perspectiva sejam de subida gravidade”, afirmou.

Alberto Ferreira registrou que Cursi está preso desde setembro de 2015 e, desde então, foi alvo de outras ordens de prisão, “sendo que, releve-se, a ação penal referente à 1ª Fase da Operação Sodoma sequer teve a sua instrução finalizada”.

O desembargador determinou ainda que a juíza Selma Arruda fosse comunicada da decisão para que, no prazo de cinco dias, preste informações acerca de todos os feitos relacionados à Operação Sodoma, inclusive dos atos processuais já designados para datas futuras.