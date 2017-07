Democracia representativa contra a população

Uma questão política de extrema importância, e por isso precisa estar na pauta das nossas discussões, é a democracia representativa. Não há dúvidas de que os representantes políticos eleitos, em sua grande maioria, não representam o povo. Muito pelo contrário, eles atuam contra os interesses da população. Portanto, esse sistema de exercício do poder pode ser considerado como pouco democrático.

A democracia representativa foi pensada historicamente por intelectuais liberais nos países centrais como um sistema de poder capaz de integrar a população na política. Ela participaria da escolha dos candidatos, via eleições, para o preenchimento dos cargos no Legislativo e no Executivo. Claro, este projeto eleitoral e a sua implantação gradual é, acima de tudo, resultado da pressão de setores da população, principalmente da classe operária, no período da revolução industrial no século XIX.

A eleição pela população dos políticos que tomam as decisões é uma democracia limitada. Nada garante que os representantes eleitos serão fiéis aos anseios do eleitorado, do povo em geral. Esta possibilidade atende, exatamente, um propósito central desta democracia sustentada pelos teóricos do capitalismo. O que importa é legitimar (validar) o poder do Estado para governar em favor dos interesses da classe capitalista. Ungidos pela população, os políticos eleitos estão liberados para atuar da forma como quiserem. A democracia representativa autoriza esta prática.

Norberto Bobbio – cientista político liberal – pensava a democracia nos seus limites formais, ou seja, apenas enquanto instrumento político de escolha dos candidatos que vão ocupar o poder. Não há a preocupação central em pensar a política como algo pertencente à população, a ênfase no exercício do poder político com a sua participação ativa. Para ele basta escolher! A democracia representativa, que é uma participação indireta do povo nas decisões políticas, seria o suficiente. Interessa-lhe legitimar o poder.

Joseph Schumpeter, outro liberal, pensando no regime político republicano para os países capitalistas no período subsequente à Segunda Guerra Mundial, sustentava que a eleição deveria ser um mecanismo para a escolha pela população qual elite deveria exercer o poder do Estado. No caso dos EUA, se os republicanos ou os democratas. Ele argumentava também que essa forma de participação dá ao povo a sensação de que está com o poder do Estado nas mãos, que é soberano, embora não seja.

A democracia dita representativa mutila a verdadeira democracia (povo no poder, no governo), pois o povo não está no poder, e sim representantes da elite eleitos por ele. Esta é a prática política predominante na história do Brasil, e que vigora até os dias atuais. Hoje, o altíssimo custo financeiro das campanhas eleitorais faz os candidatos buscarem grandes somas de dinheiro nas empresas privadas, o que aumenta o comprometimento dos políticos com os empresários e a intensificação da traição à população.

É preciso criar e implementar mecanismos de participação paralelos e complementares à democracia representativa. Nossa Constituição prevê formas de participação direta da população no poder político: plebiscito, referendo, consulta, iniciativa legislativa popular. No entanto, tais mecanismos quase não são usados. São também garantidos outros meios de organização e de luta em torno das demandas sociais, tais como os conselhos, sindicatos, associações, entidades, movimentos sociais… Porém, as limitações impostas e a repressão policial não estimulam a participação.

A necessidade da ampliação da participação nas decisões políticas nem é mencionada pela grande maioria dos políticos com cargo eletivo. São claramente contrários! Pior ainda, o Judiciário, os meios de comunicação social, o sistema escolar e universitário, grande parte das Igrejas, etc. pouco ou nada contribuem para a formação crítica e cidadã da população.

Temos pela frente uma longa noite de inverno! Será um longo tempo de criação da cultura política cidadã e emancipatória! Mesmo reconhecendo as dificuldades, não tem outra saída: ou a população ocupe o seu espaço de direito na sociedade e na política, ou não teremos as transformações sociais na direção da vida digna para todos. Carecemos de mais democracia, para muito além da democracia representativa.

(*) Plínio José Feix – Prof. Departamento de História/Campus Universitário de Rondonópolis/UFMT, doutor em Ciência Política