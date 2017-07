O Núcleo da Defensoria Pública de Alto Araguaia, por meio da atuação do defensor Jardel Mendonça Santana, deu início ao projeto “Conquistando a Liberdade” em parceria com o Conselho da Comunidade e Direção da Unidade Prisional da cidade, objetivando a ressocialização dos recuperandos.

O objetivo do projeto é promover a capacitação profissional dos apenados, ofertando vagas de trabalho em órgãos públicos e particulares conveniados.

Segundo o defensor, o projeto também prevê que as entidades participantes irão suprir os reeducandos com toda a estrutura material adequada ao trabalho, além de remuneração pelo trabalho.

“A legislação prevê que a autorização para o trabalho externo aos apenados em regime semi-aberto ou fechado compete à casa prisional embasando-se em requisitos subjetivos, tais como a aptidão, a disciplina e a responsabilidade do apenado, e objetivos, concernente ao cumprimento de 1/6 da pena imposta. Todavia, fizemos constar do projeto que, a depender da sobra do número máximo de vagas disponíveis por setor de obra pública ou privada para o exercício desse trabalho pelos apenados, há a possibilidade de se incluir presos provisórios e condenados que não tenham cumprido apenas o requisito temporal de 1/6 da pena, desde que cumpra os demais requisitos de aptidão, disciplina e responsabilidade, segundo avaliação a ser feita pela Direção da Unidade Prisional, devendo ser, ainda, obtida autorização do Juízo da Execução Penal”, explicou o defensor.

Jardel explica ainda que o papel da Defensoria Pública, como órgão de execução penal, será de submeter ao Judiciário as propostas e pedidos de autorizações judiciais para o trabalho externo.

Por fim, o Defensor disse que após a elaboração deste projeto, já estão sendo firmados convênios e disponibilizadas vagas pelo município de Alto Araguaia para serviços de limpeza pública, bem como pela OAB local para os serviços de construção de sua sede na comarca.