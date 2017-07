O empate por 1 a 1 – gols no segundo tempo de Everton, aos oito minutos, e Sassá, aos 14 minutos – no jogo do Mineirão, em Belo Horizonte (MG), neste domingo (16), mediu forças ainda equivalentes neste Campeonato Brasileiro. O equilibrado Cruzeiro, ainda não tão consistente como costumam ser os times de Mano Menezes, contra o forte, mas nem sempre eficiente Flamengo de Zé Ricardo.

Na 15ª rodada, a Raposa tem outro carioca pela frente: o Fluminense, no Giulite Coutinho, às 18h30, na próxima quinta-feira (20). O Rubro-Negro tem confronto do pelotão de cima com o Palmeiras, na Ilha do Urubu. A partida está marcada para as 20h45, na quarta-feira (19).