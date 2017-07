Cada região possui chapa única no processo eleitoral. O mandato de cada diretoria é de quatro anos

As eleições para escolha das novas diretorias dos quatro Conselhos Comunitários de Segurança (Consegs) de Rondonópolis acontecem no mês de agosto. Cada região possui chapa única no processo eleitoral. O mandato de cada diretoria é de quatro anos.

Os cargos de diretoria dos Conselhos não são remunerados. Poderão votar os membros permanentes e participantes presentes no dia da eleição, que estudam, moram ou trabalham na circunscrição do Conseg em questão, munidos de documentos que comprovem qualquer um dos requisitos. O voto será pessoal, individual e secreto, não podendo ser exercido por procuração.

A eleição do Conseg da Região Salmen está prevista para o dia 15 de agosto, a partir das 19 horas, na sede da Unisal, no Parque Universitário. A chapa inscrita tem como candidato à reeleição o atual presidente Jaime Gonçalves de Araújo; vice-presidente, Daniel Cavalcante de Souza; primeiro secretário, Homero Carvalho Teixeira; segunda secretária, Eunice Chomen; diretor social de assuntos comunitários, Maurício Ferrari Nogueira; diretora financeira, Isabel Pereira de Almeida. Membros do conselho fiscal: Joaquim Sabino de Lira, Ivete Rodrigues dos Santos e Agamenon Rodrigues.

No Conseg da Região Aurora, a eleição ocorre no dia 17 de agosto, na sede da Polícia Militar da Vila Aurora, a partir das 19 horas, e tem como candidato o ex-presidente da entidade Robério Libânio Duarte; vice-presidente, Jaime Otaviano Tenório; primeira secretária, Maria Conceição Silva Santos; segundo secretário, Clarismundo Rodrigues de Abreu; diretor social de assuntos comunitários, Ivanilda Roberta Silva Mendes; diretor financeiro, Epaminondas Correia Oliveira Júnior. Membros do conselho fiscal: Roberto Henrique de Oliveira, Irineu de Lima e Olirio de Souza Rodrigues.

O Conseg da Vila Operária tem sua eleição agendada para o dia 15 de agosto, das 13 às 19 horas, na Companhia da Polícia Militar da Vila Operária, e tem como candidato à reeleição o atual presidente Jairo Vicente; vice-presidente, Mauro Gonçalves da Silva; primeiro secretário, Silval Fonseca Gomes; segundo secretário, Aguinaldo da Silva Souza; diretor social de assuntos comunitários, Antônio Gomes Chaves; diretor financeiro, Antônio Ferreira Leite. Membros do conselho fiscal: Alda Ribeiro de Souza, Avelino Barros de Carvalho e Norberto Antônio Alves Pereira.

Já no Conseg da Região Central, a eleição está prevista também para o dia 15 de agosto, na Avenida Bandeirantes, 455, Jardim Ipanema, a partir das 19 horas.

O atual presidente Valdir Aparecido Pereira Farinha é candidato à reeleição e tem como vice-presidente Francisco Costa de Souza; primeira secretária, Ivanilda Gomes de Lima; segunda secretária, Elisângela Vieira Farinha; diretora de assuntos comunitários, Maria Aparecida de Souza; diretora financeira, Kátia Dib. Membros do conselho fiscal: Jony Ladeia Miranda, Luiz Benit Proêncio e Zenobio Pedraça.