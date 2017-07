O Conselho Municipal de Meio Ambiente (Consemma) aprovou, ontem, a utilização de R$ 240 mil, do Fundo Municipal do Meio Ambiente, para compra de quatro novos veículos para renovação de parte da frota da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma).

De acordo com o secretário da pasta, João Fernando Copetti Bohrer, agora com a aprovação do Conselho, será necessário a elaboração de uma proposta de lei que será encaminhada à Câmara Municipal para votação. Além disso, será feita a elaboração da dotação orçamentária e, posteriormente, a solicitação de abertura de processo licitatório para compra dos veículos.

“Com veículos novos, a população será contemplada com melhor e mais ágil atendimento por parte das equipes de fiscalização e licenciamento, entre outros serviços que a Semma disponibiliza. Ficou acordado durante a reunião do Conselho que serão comprados quatro veículos de modelo popular”, avaliou o secretário João Copetti.

Conforme o secretário, atualmente o Fundo Municipal de Meio Ambiente acumula cerca de R$ 2 milhões. O recurso é oriundo da arrecadação dos leilões de madeira apreendida e compensações ambientais aplicadas pela Justiça.

Na reunião do Consemma, outros assuntos foram abordados, como o Plano Diretor Municipal (PDM), os estudos ambientais do Parque da Seriema e diversas demandas relativas às questões ambientais de Rondonópolis.

O próximo encontro dos conselheiros está previsto para ocorrer no dia 5 de setembro.