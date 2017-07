Campanha de coleta de alimentos para servidores do RJ terá apoio da Arquidiocese – 13h23′

Com salários e décimo terceiro atrasados devido à crise nas contas públicas, os servidores do Rio ganharam reforço da Arquidiocese do estado na campanha para arrecadar alimentos. O acordo de cooperação foi fechado hoje (21) entre representantes do Movimento Unificado dos Servidores Públicos Estaduais (Muspe) e o cardeal arcebispo do Rio, dom Orani Tempesta.

A Arquidiocese do Rio de Janeiro vai ceder instalações das paróquias para coletar mantimentos e usará seus meios de comunicação para divulgar a campanha Servidor sem salário tem fome, organizada pelo Muspe para distribuir cestas básicas para funcionários públicos estaduais, que estão sem receber os salários de maio e junho deste ano, além do décimo terceiro de 2016.

O presidente da Associação dos Servidores do Ministério Público do Rio de Janeiro e integrante do Muspe, Flávio Sueth, disse que o apoio é fundamental para que a campanha atenda a servidores de municípios afastados da capital.

“Temos tido muita dificuldade logística para atender aos polos de outras regiões, como o sul e o noroeste fluminenses, a Região Serrana, e a Igreja se comprometeu então a fazer o recolhimento dos alimentos e as doações nesses locais”, disse. “O Instituto Caritas também informou que utilizará um fundo de emergência para comprar de imediato algumas cestas para entregar nesses polos. Isso deu muito fôlego para a campanha, pois as filas dos servidores têm sido muito longas e infelizmente não temos conseguido atender a todos.”

A próxima distribuição de cestas básicas organizada pelo Muspe será realizada neste sábado (22), a partir das 9h, na sede do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário (Sindjustiça), na Travessa do Paço, 23, no centro da capital fluminense. Para receber os mantimentos, o servidor estadual precisa apresentar um documento oficial de identidade com foto e um contracheque recente

Fonte: Agência Brasil