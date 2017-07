O Projeto de Lei do vereador Adonias Fernandes (PMDB) que cria o Programa Bom de Escola, Bom de Bola, foi aprovado e agora segue para ser sancionado pelo prefeito José Carlos do Pátio (SD). O projeto tem como objetivo a formação e o desenvolvimento das crianças e adolescentes da rede pública de ensino por meio do esporte.

De acordo com o vereador, o programa será desenvolvido nos espaços públicos como ginásios de esporte e miniestádio, que poderão ser utilizados e adequados para práticas esportivas de todas as modalidades, compreendendo futebol de campo, futebol de salão, voleibol, basquetebol, handebol, entre outras modalidades.

“A participação do aluno estará vinculada ao seu desenvolvimento em sala de aula. Serão considerados fatores tais como: frequência, aproveitamento, sociabilidade e comprometimento. Queremos conscientizar esses adolescentes da importância da escola em suas vidas, condicionando a prática esportiva ao desenvolvimento escolar”, explica Adonias.

O Programa Bom de Escola, Bom de Bola terá a preparação contínua de todas as modalidades, tanto masculina quanto feminina, dos alunos inscritos no período escolar para o desenvolvimento das atividades com objetivo no rendimento esportivo e escolar, para as participações de competições organizadas pelo Programa.

Segundo o vereador, a participação do aluno no Programa será gratuita, cabendo aos coordenadores de complexos esportivos a orientação, especialmente no que se refere aos professores.