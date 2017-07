O condutor do caminhão que transportava a droga e que acabou detido informou que havia carregado o ilícito em Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul, e que seu destino final seria Cuiabá

A Polícia Federal em Rondonópolis realizou a apreensão de uma carreta carregada com maconha, cuja pesagem apontou cerca de 660 quilos do entorpecente. A apreensão aconteceu nas proximidades de um posto de combustível na BR-163, anteontem (17), porém somente divulgada ontem (18) para não atrapalhar as investigações sobre o caso.

Conforme informou a PF, as diligências tiveram início após o recebimento de uma denúncia anônima. Com a carreta abordada e diante do nervosismo apresentado pelo condutor durante a entrevista feita pelos policiais, bem como das sucessivas versões conflitantes quanto ao trajeto que cumpria, a unidade K9 foi acionada para apoio na abordagem.

A carreta foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Federal de Rondonópolis, e os cães Tomi e Kyra indicaram a presença de odor característico de entorpecente nas laterais da carreta.

No local indicado, em meio a carregamento de bebidas alcoólicas, foram identificadas várias caixas contendo substância análoga à maconha, totalizando cerca de 660 quilos.

O condutor do caminhão que transportava a droga e que acabou detido informou que havia carregado o ilícito em Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul, e que seu destino final seria Cuiabá. O homem também disse aos policiais que receberia pelo transporte a quantia de R$ 60 mil.