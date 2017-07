Ex-vereador teve seu nome confirmado no cargo ontem pela PRF e tem a missão de assumir a chefia da polícia no Estado, justamente em um momento em que a Instituição passa por uma crise

O ex-vereador e policial rodoviário federal, Aristóteles Cadidé, é novo superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Mato Grosso. Completando hoje (6) 23 anos na Instituição, Cadidé teve seu nome confirmado no cargo ontem (5) pela PRF, e tem a missão de assumir a chefia da polícia no Estado, justamente em um momento em que a Instituição passa por uma crise.

No dia de ontem, a PRF anunciou a suspensão de parte dos serviços da corporação em todo Brasil em função da nova realidade orçamentária imposta pelo Poder Executivo Federal. Por decisão do Governo, o orçamento para 2017 é 44% menor que o solicitado pela corporação.

A partir de hoje, em todo País, alguns serviços serão suspensos, como a escolta de cargas superdimensionadas e o policiamento e resgate aéreo. O patrulhamento terrestre de viaturas será reduzido e algumas unidades operacionais serão desativadas.

Conforme explicou Cadidé, as informações veiculadas na imprensa cuiabana referente ao fechamento de postos da PRF no Estado são apenas especulações por enquanto. “Faremos todos os esforços para minimizar os efeitos desse contingenciamento (corte), e nesse primeiro momento, vamos montar um planejamento estratégico. Haverá redução do horário dos serviços administrativos, porém vamos manter a operacionalidade da PRF. A fiscalização e as rondas ostensivas vão continuar, porém de forma adaptada”, disse.

Segundo Cadidé, a expectativa é que semelhante ao que aconteceu com a Polícia Federal (PF), que após suspender a emissão de passaportes devido ao corte em seu orçamento, o Governo Federal voltou atrás e deve liberar recursos, o mesmo aconteça com a PRF, que tem função indispensável no combate aos crimes de contrabando, descaminho, tráfico de drogas, dentre outros.

O também ex-secretário adjunto de Estado de Infraestrutura lembrou que a polícia rodoviária no Estado deve manter as parcerias. “A PRF em Mato Grosso sempre teve uma ótima relação com os demais órgãos e instituições, bem como com a sociedade, e vamos trabalhar para manter e fortalecer esses laços”, disse.

Cadidé assume a função deixada por Kellen Arthur Nogueira, em maio deste ano, que entregou o cargo ao Ministério da Justiça e Segurança Pública após quase quatro anos à frente da Instituição.