Representantes de três, dos seis blocos participantes do Rondonfolia 2017, carnaval popular promovido pela Prefeitura de Rondonópolis, procuraram o A TRIBUNA na tarde de ontem para relatar a falta de pagamento das premiações oferecidas durante o carnaval, devido a competição entre os blocos.

A notícia de que os blocos não foram pagos já havia sido publicada anteriormente, bem como os representantes desses blocos já prestaram esclarecimentos aos vereadores de Rondonópolis, atendendo um convite da Câmara Municipal, relatando essa falta de pagamento.

Contudo, quase cinco meses após o carnaval, e sem receber, os representantes decidiram voltar a fazer a cobrança publicamente. “Mesmo diante de tudo que veio a público recentemente envolvendo a organização do Rondonfolia, e que gerou até denúncias ao Ministério Público, ainda não sabemos quem irá nos pagar”, disse Jeferson Leonor (Gel), dos blocos Algodão Doce e Psirico.

O bloco Psirico foi o campeão do Rondonfolia, com premiação de R$ 4 mil reais. Já o Camaleão ficou em terceiro lugar, com premiação de R$ 2 mil reais. O Psirico confeccionou 750 abadás, e o Camaleão 1.000 abadás, incluindo os do bloco Algodão Doce. Fabrício Soares e Antônio Marcos (Muvuca) relataram que até o momento ninguém os procurou para realizar o pagamento da premiação.

“As tratativas para a participação dos blocos tiveram início ainda em novembro, com a comissão do Rondonfolia que havia sido formada, mesmo antes da posse da atual gestão. As reuniões começaram a ser realizadas primeiro na casa do vice-prefeito, Ubaldo Barros, e depois, já próximo ao carnaval, no Centro José Sobrinho. Nós fizemos então as inscrições e começamos a preparar os abadás que iríamos comercializar. O pagamento de premiação para os blocos era um compromisso dessa comissão, e foi amplamente divulgado na mídia também em entrevistas dadas por eles”, comentou Muvuca, do bloco Camaleão, que disse ter investido em torno de R$ 10 mil para montar o bloco, mas que além do prejuízo devido ao baixo público na festa, sequer recebeu o pagamento da premiação.

“Nos usaram para promover o carnaval, com os integrantes dos blocos divulgando amplamente, mas o pagamento, apesar da entrega dos troféus, ainda não apareceu”, disse Muvuca.

O grupo entregou à reportagem notas fiscais com os gastos para montar os blocos, fotos das reuniões em que participaram e um video do momento da entrega de troféus para os blocos vencedores.