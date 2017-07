O Banco do Brasil de Pedra Preta, que estava fechado desde outubro de 2016, retornou suas atividades na última terça-feira (4). Conforme as informações, a agência retomou os serviços em sua totalidade, como movimentação de dinheiro e atendimento ao público. O A TRIBUNA já havia publicado anteriormente que o banco havia reinstalado os caixas eletrônicos, mas que só era possível realizar operações que não envolviam dinheiro, como verificar saldo e extrato bancário. Agora, a população volta a ter todos os serviços.

A reabertura da agência foi recebida com festa na cidade, especialmente pelos comerciantes, setor mais atingido com o fechamento. “O comércio foi muito prejudicado, porque as pessoas vinham para Rondonópolis quando precisavam dos serviços do banco, e já realizavam as compras na cidade. Agora, esperamos que o movimento seja retomado”, explicou Heber Oliveira, presidente da Associação Comercial de Pedra Preta.

Além do Banco do Brasil, Pedra Preta possui apenas uma cooperativa de crédito, Casa Lotérica e postos de atendimento, porém com restrições de valores para saques, depósitos e pagamentos de boleto.

A agência do BB de Pedra Preta foi alvo de criminosos no dia 16 de outubro, que explodiram os caixas eletrônicos e provocaram pânico nos moradores. Homens fortemente armados além de roubar a agência, também atiraram contra estabelecimentos comerciais. O grupo fugiu levando o dinheiro e ainda atirou contra os pneus de um ônibus de passageiros, e contra uma carreta que trafegava pela BR-364. O grupo ainda tentou atear fogo em um veículo para atrapalhar a polícia. O bando fugiu por um matagal deixando um rastro de dinheiro pelo caminho. Dois homens acabaram presos posteriormente por participação no assalto.