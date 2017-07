O Banco Central bloqueou nesta quarta-feira (19) R$ 606,7 mil das contas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A ordem foi expedida pelo juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba, no dia 14 de julho, mas estava sob sigilo até que o bloqueio fosse realizado. Leia mais sobre o assunto na edição desta quinta-feira (20) do Jornal A TRIBUNA.

Fonte: Agência Brasil