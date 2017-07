Comemorado por alguns e indesejado por outros, o tempo gélido promete não dar trégua, pelo menos até o próximo domingo (23), segundo a previsão da meteorologia

A baixa temperatura registrada em Rondonópolis desde a manhã de ontem (17), pegou muita gente desprevenida pelas ruas e fez com que muitos buscassem os agasalhos que estavam guardados. Por volta das 20 horas, os termômetros marcavam 12ºC na cidade, mas o vento gelado fez com que os rondonopolitanos experimentassem uma sensação térmica não vivida há um bom tempo no Município. Comemorado por alguns e indesejado por outros, o tempo gélido promete não dar trégua, pelo menos até o próximo domingo (23), segundo a previsão da meteorologia.

Conforme o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), hoje (18) a temperatura mínima em Rondonópolis deve girar em torno dos 9ºC, amanhã (19) mínima de 7º C, quinta-feira (20) mínima de 10ºC, sexta-feira (21) e sábado (22) com mínima de 13ºC e domingo com mínima de 16ºC.

O frio intenso que começou a ser sentido ontem foi apenas o início da influência da intensa massa de ar polar que chegou ao Brasil, e também está causando frio extremo em áreas da Bolívia, do Paraguai, da Argentina, do Uruguai e do Chile. O centro desta massa de ar polar, que é a região onde o frio é mais intenso, alcançou o norte da Argentina e, nesta situação, o ar polar entra com mais força sobre o Mato Grosso do Sul e sobre o Mato Grosso.

ABAIXO DE ZERO

Frio em Mato Grosso é sinônimo de bons negócios em Chapada dos Guimarães, que deve registrar temperaturas abaixo dos 10ºC nos próximos dias. Os turistas já estão de olho e a cidade deve ter boa movimentação no próximo fim de semana, já que as reservas nos hotéis e pousadas aumentaram.

Em Cuiabá, a mínima prevista para hoje é de 12ºC, e a expectativa é pelo dia mais gelado do ano na Capital. Faz muito frio também na região Oeste do Estado e, embora com menor intensidade, o ar polar chega ao norte de Mato Grosso até amanhã.

Se a população Mato-grossense deve sofrer com o frio nos próximos dias, a Sul-mato-grossense enfrentará recordes. A previsão é de que a temperatura fique abaixo de zero ao amanhecer em vários locais do Sul do Estado vizinho. A previsão é de geada em Campo Grande nesta terça-feira, e temperatura mínima de 4ºC. Em cidades do interior do Estado, o frio promete ser ainda mais rigoroso, com temperatura de -1ºC em Ponta Porã e -3ºC em Amambai, por exemplo.

VENDAS AQUECIDAS

Apesar de também terem sido pegos de surpresa com o frio, os comerciantes da região Central não perderam tempo e logo as vitrines das lojas foram mudando das roupas de verão expostas, que são vendidas praticamente o ano todo em Rondonópolis, para as roupas de inverno.

Apostando em agasalhos mais grossos, já que o frio veio mais forte que o esperado, os lojistas aproveitaram a mudança climática como uma oportunidade de faturar.

Roupas infantis e calçados fechados estão entre os itens mais procurados pelo consumidor, que correu às lojas para reabastecer o guarda-roupas. Nas tradicionais lojas de confecções do Centro, como a Joá Modas e a Pereira Confecções, o dia de ontem teve o registro de muitos clientes em busca de roupas para enfrentar os próximos dias, que prometem serem muito gelados.

O aumento de vendas foi sentido também nas padarias e cafeterias da cidade, cujos clientes buscaram bebidas quentes, como o chocolate quente, bem como nos estabelecimentos que oferecem caldos, opção de refeição mais procurada nos dias gelados pelos rondonopolitanos.