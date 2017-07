Atletas da Academia Centauros de Taekwondo conquistaram oito medalhas, sendo sete de ouro e uma de prata, no VI Campeonato Open Internacional da modalidade que ocorreu no dia 8 de julho, em Arequipa, no Peru. A delegação, que foi composta por cinco competidores foi a única de Mato Grosso que disputou o torneio. Mais informações na edição desta quinta-feira (20) do Jornal A TRIBUNA.