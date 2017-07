Um assaltante morreu depois de ser baleado pelo comparsa, durante um assalto na noite de anteontem (21) no Bairro Chico Mendes, em Cuiabá. De acordo com a Polícia Militar, três assaltantes invadiram uma casa e pretendiam levar objetos no carro dos moradores. Um dos criminosos tentou atirar em uma das vítimas e acertou o comparsa dele, de 18 anos, que morreu no local com um tiro na cabeça. Os dois ladrões fugiram sem levar nada.

A Polícia Militar informou que o trio rendeu os moradores e passou a empilhar objetos de valor em um carro VW Parati estacionado no local. Nervosos, eles entraram no carro para fugir, mas o veículo não funcionou.

Dois deles retornaram na casa com intuito de agredir um dos moradores, que tentou se esconder. Armado, suspeito efetuou 2 disparos na direção da vítima. Todavia, os tiros acertaram o comparsa. O homem morreu no local, segundo constatou equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Os outros dois suspeitos do crime abandonaram o comparsa no local e escaparam.