As religiões e a política

Abordarei uma questão que não deveria ser tabu e nem gerar grandes celeumas. Trata-se do papel político exercido pelas diferentes religiões. É um assunto relevante, pois a realidade religiosa está muito presente e influencia diretamente a situação social que vivemos. Cursei teologia, o que me faz refletir bastante sobre esta temática e permite fazer uma análise com certa tranquilidade.

A afirmação “religião e política não se discute” deve ser repelida. Tudo pode e deve ser discutido. Quem não quer discutir está querendo esconder algo! No fundo, com o silêncio se pretende criar posturas políticas e crenças religiosas cegas, baseadas na ignorância da população, o que possibilita uma maior manipulação da mesma. A defesa da não discussão é, claramente, uma visão conservadora, uma intenção de manter inalteradas tanto as religiões/igrejas quanto a situação social vigente, o que requer um povo passivo, submisso, alienado, indiferente. A fuga da discussão é, obviamente, uma postura política.

A discussão não é se Deus existe ou não. Pessoalmente acredito que ele existe. O problema está no que se pensa, prega e faz em nome Dele. A questão está nas crenças, concepções, princípios, valores, comportamentos que são defendidos e exigidos da população nas diferentes religiões e igrejas em nome de Deus. Claro, as religiões/igrejas são muito heterogêneas entre si quanto à doutrina e à ideologia política. Da mesma forma, no interior da mesma instituição religiosa pode haver concepções muito distintas entre os agentes religiosos. Na Igreja Católica, por exemplo, existem os cristãos alinhados à Teologia da Libertação e outros ao Movimento de Renovação Carismática, que são duas perspectivas teológicas tão díspares que se assemelha à relação entre a água e o óleo.

Todas as religiões e suas igrejas fazem política. Para simplificar, podemos classificar três formas de ação política: a negação da política, o silêncio e o engajamento. A pregação contra a política ou a simples crítica negadora é uma postura favorável à preservação da realidade, a proteção dos interesses das elites dominantes. O silêncio ou a defesa da separação entre religião e política também corrobora a conservação da desigualdade social. Ambas as posições não estimulam a formação e a participação política dos fieis.

O engajamento político das religiões e igrejas ocorre, para facilitar a análise neste exíguo espaço, em duas direções político-ideológicas opostas: emancipadora ou conservadora. A atitude emancipadora se filia às correntes políticas progressistas e de esquerda, defensora do engajamento dos fieis e das próprias instituições religiosas na política institucional e na sociedade civil, tendo em vista a construção de uma sociedade justa, sem pobreza. Esta forma de estruturação da sociedade é vista como parte da vontade de Deus, e, portanto, integra a dimensão da fé.

As religiões de engajamento conservador, por sua vez, estão em ascensão. As suas lideranças se opõem às utopias que têm como desenho sociedades mais igualitárias, temendo que desemboque no socialismo ou comunismo. Pelo menos esta é a desculpa. Este universo religioso está comprometido com a manutenção das estruturas sociais que geram a desigualdade, assim como mantém relações de afinidade com setores poderosos da economia e da política. Faz parte deste projeto de sociedade a conservação da tradição (preservar o modo de vida do passado): família, valores morais, ordem, hierarquias, ações de caridade ou de assistencialismo, etc.

Esta religiosidade conservadora assume uma concepção de indivíduo isolado da sociedade. Sustenta-se uma relação vertical entre o indivíduo e Deus, intermediada pela autoridade religiosa. Os problemas e sofrimentos das pessoas não têm causas sociais. A solução é buscada na fé, nas curas, na participação das celebrações ou cultos, no pagamento do dízimo. O uso de recursos sensacionalistas serve para comover e convencer as pessoas! A utilização dos meios de comunicação social é uma estratégia vital, cuja concessão depende da boa relação com o poder público. As religiões ou igrejas conservadoras possuem partidos políticos próprios, assim como seus líderes utilizam outros partidos para a disputa eleitoral. Os fieis são interpelados a votar nestes candidatos. Existe, inclusive, na Câmara dos Deputados a bancada da Bíblia, formada por um expressivo número de deputados religiosos. Trata-se, portanto, de uma prática política de disputa pelo poder do Estado, porém com um projeto de sociedade conservadora.

O papel das religiões (re/ligar as pessoas a Deus), através da fé, da participação nas igrejas e das práticas, deve ser a promoção da dignidade humana. O amor, a fraternidade, o bem, a justiça, a caridade, a espiritualidade, a salvação, etc. são valores que devem se traduzir em vida digna para todos e todas nas diferentes sociedades. O sofrimento decorrente da exploração e da pobreza não pode ser visto como vontade de Deus. Portanto, precisa ser enfrentado e superado em nome da fé. Logo, essa luta pela sua erradicação possui uma dimensão política, e esta é de natureza emancipadora. A política que promove a “vida em abundância” para todos e todas é essencialmente evangélica.

(*) Plínio José Feix – Professor do Departamento de História, Campus Universitário de Rondonópolis/UFMT, doutor em Ciência Política