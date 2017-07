Em termos de Mato Grosso, para quem tem o conforto de uma casa, com bons agasalhos e cobertores, a chegada de dias de baixas temperaturas, como estamos vivendo agora, não deixa de ser algo agradável e diferenciado. É a oportunidade de assistir a algo interessante na TV, fazer um prato especial, curtir as pessoas que amamos.

Contudo, essa temporada de frio acaba sendo um sofrimento, um martírio, para quem vive nas ruas da nossa cidade ou para quem vive em barracos ou casas simples sem a retaguarda de agasalhos e cobertores quentinhos. O agravante é que, em um estado tropical como o nosso, muitas pessoas não estão preparadas para uma queda acentuada de temperatura.

Esse contexto torna um acontecimento doloroso para muitas pessoas mais pobres, que não tem as condições necessárias de se proteger dessa mudança climática. Por mais que as temperaturas não caiam tanto em Rondonópolis, não deixa de ser agonizante passar uma noite sem as roupas adequadas a uma temperatura de 9ºC.

É por isso que o Jornal A TRIBUNA enaltece e também se engaja na campanha lançada agora pelo Grupo de Mulheres em Prol de Rondonópolis, visando a arrecadação de roupas de frio e cobertores que serão distribuídos pelo Programa Mesa Brasil, do Sesc, para entidades assistenciais da cidade. Trata-se da campanha “Rondonópolis, aquecendo corações!”.

Iniciativas como essa são importantes, pois, por mais simples que sejam, farão a diferença nas vidas de pessoas em dias e noites mais frios. O que não é mais usado em casa, como um casaco extra ou um cobertor mais velhinho, certamente, será bem-vindo para aquecer muitos moradores desassistidos da nossa cidade.

Em Rondonópolis, diversos pontos de entrega voluntária foram disponibilizados em função da campanha, inclusive na recepção do Jornal A TRIBUNA. Vale a pena procurar um desses endereços (há uma matéria nesta edição informando os locais – página A*8) e fazer alguma doação que possa aquecer alguém nesses dias. Com um gesto simples, faça a diferença na vida de alguém também no inverno!