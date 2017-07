Ao aniversário de sacerdócio do saudoso padre João Paulo Nolli

“Padre João Paulo Nolli, viveu apressadamente com intensidade e amor. Assim como Santa Teresa de Jesus dos Andes, proclamou aos homens e às mulheres de hoje que no amar, adorar e servir a Deus estão a grandeza e a alegria, a liberdade e a realização plena da criatura humana. Nos ensinou a não confundir o amor genuíno, que é doação, com o uso hedonista do outro, proclamou a beleza e a bem-aventurança que emana dos corações puros”.

De fato, seguiu o modelo de Santa Teresa de Jesus dos Andes em que a alegria é apontada como sendo uma das suas maiores características: uma genuína alegria de viver, baseada em Deus e no Seu Amor foi assim a sua vida no nosso meio.

Padre João Paulo, neste dia 20/07/2017 o senhor completaria “dez anos de sacerdócio” quantos sonhos e planos para este dia tão especial! Padre, a fé me leva a crer que esta festa já estava preparada para acontecer lá no céu, porque como o senhor tantas vezes nos disse: “O essencial é invisível aos nossos olhos”. Mas aos olhos da fé, podemos contemplar com júbilo e alegria a certeza que o senhor Padre João Paulo já contempla a face de Deus e do céu certamente intercede por todos nós. Isto nos conforta.

Sabemos que sua vida foi doação ao Evangelho, agradecemos ao Pai pelo tempo que te foi permitido estar entre nós e nos ensinar que o amor tudo pode, e assim aprendemos a nos amar uns aos outros como irmãos.

“Senhor, sabes tudo, tu sabes que te amo”. (Jo 21,17). Parabéns Padre João Paulo, pelo seu aniversário de sacerdócio eu sei que o senhor, Padre, espera por cada um de nós na porta do céu e este abraço será muito mais prazeroso porque acontecerá na presença de Jesus Cristo e da Virgem Maria que nos ensina que “Deus é Amor”.

Nós te amamos… Saudade Eterna.

És sacerdote para sempre.

(*) Gilmar e Joelma (Paróquia São José Esposo)