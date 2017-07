Alunos da Escolinha de Futebol Monte Líbano se preparam para disputarem a Copa São Luís de Montes Belos, que ocorrerá de 25 a 31 de julho, na cidade de São Luís de Montes Belos, em Goiás. De acordo com o diretor da escolinha, Darci Pereira de Oliveira, a delegação da instituição de Rondonópolis será composta por um total de 45 atletas. O novo compromisso dos alunos da Escolinha do Monte Líbano vem após a conquista da Copa Pantanal das Escolinhas de Futebol. Leia mais sobre o assunto na edição desta quarta-feira (19) do Jornal A TRIBUNA.