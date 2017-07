Crianças e adolescentes que participam dos projetos da Associação Koblenz Brasil (KoBra), conheceram na tarde de ontem (11) as dependências do jornal A TRIBUNA, e a estrutura da Mega Gráfica. Os 45 alunos vieram acompanhados das coordenadoras Marlene Parabá e Andreia Vieira, além do voluntário alemão Paul Birkner, que coordena um projeto onde os alunos produzem um jornal impresso, o “KoBra em Destaque”.

O jornal é produzido pelos próprios estudantes, inclusive as crianças menores, que são responsáveis por escrever as notícias. “O projeto tem duas partes, uma delas é a confecção do jornal, que é uma página impressa, e mais outras matérias que podem ser acessados no blog do KoBra na internet. A segunda parte são as atividades para eles aprenderem um pouco como funciona um jornal, como é produzido e como eles podem se informar bem por meio dele”, explica Paul.

Nas dependências do jornal, os alunos foram recebidos pelo coordenador administrativo Marcelo de Oliveira e pela jornalista Patrícia Cacheffo, que falaram sobre a história do jornal, a produção de notícias, além de responder as perguntas feitas pelos alunos, que se mostraram curiosos e interessados.

A visita foi considerada produtiva pelo coordenador do projeto. “Foi muito interessante porque no projeto falamos em mídia em geral, e depois focamos no jornal. Entreguei para eles alguns exemplares do A TRIBUNA e mostrei as características, e hoje eles estão aqui vendo como é feito o jornal, foi muito bom para eles”, destacou o voluntário Paul.