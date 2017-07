O advogado Alencar Libano de Paula (PMDB) está deixando a administração do prefeito Zé Carlos Pátio (SD). Anteontem (10), ele protocolou no Paço Municipal o pedido de exoneração do cargo que ocupa na Secretaria Municipal de Transporte de Trânsito (Setrat) – gerente do departamento de transporte.

“Estou deixando a secretaria por questões particulares. Sou advogado e a minha atribuição na Setrat está incompatível com a minha profissão. Preciso dar mais atenção ao meu escritório de advocacia. Antes, quando era procurador na Câmara Municipal, era mais fácil conciliar as atividades que eram no campo jurídico, mas como gerente de transporte não tem como, ainda mais quando se trata de um cargo comissionado onde é preciso estar disponível todo dia e a qualquer hora”, justifica o advogado.

De acordo com Alencar, ele está deixando a gestão, mas continua à disposição para colaborar com ideias, opiniões e sugestões para o bom andamento da administração do prefeito Zé do Pátio. “O PMDB está somando com a gestão e este é um momento de união em prol da nossa cidade. Estarei fora do cargo público, mas continuarei dando ‘pitaco’ na gestão”, ressaltou Alencar Libano.