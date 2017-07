A Superintendência de Arquivo Público, ligada a Secretaria de Estado de Gestão (Seges), recebe diariamente de forma gratuita, pessoas de várias idades e níveis de ensino que têm interesse em conhecer desde documentos históricos até os trabalhos desenvolvidos dentro da instituição. Na quinta-feira (13.07), foi a vez de um grupo de 18 estudantes do 3º semestre do curso de História da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) de Rondonópolis, realizar uma visita técnica guiada por profissionais que atuam na unidade.

A gestão documental desenvolvida no Estado, a Lei de Acesso a Informação e as funções desempenhadas pelos historiadores, foram alguns dos vários assuntos abordados em uma palestra ministrada pela Superintendente do Arquivo Público, Vanda da Silva.

No setor de atendimento ao público, os estudantes receberam orientações do Gerente de Documentos Escritos, Hilário Noriyuki. Os alunos observaram registros de diferentes épocas e formatos e tiveram conhecimento de diversas curiosidades como, por exemplo, os tipos de papéis e escrita do passado.

“Esse contato com documentação é muito importante, tanto para o estudante que tenha como meta se tornar um professor, ou um historiador que venha atuar em outros setores, afirma a professora da Disciplina História do Brasil Colonial, Jocenaide Maria Rossetto. Segundo a docente, essa visita ao Arquivo Público permite que os graduandos, construam histórias que ainda não foram escritas.

A aluna Flávia Ramalho, de 19 anos, esteve no Arquivo Público pela primeira vez. Segundo ela, a organização do local, a quantidade de registros históricos e o fácil acesso aos documentos, foram os pontos que mais chamaram atenção. “Em Rondonópolis estamos fazendo análises de mapas e foi interessante verificar os pontos em comum com os mapas que tem aqui”, revela.

O Arquivo Público fica localizado na Avenida Getúlio Vargas, nº 451, no centro de Cuiabá. O horário de funcionamento é das 13h às 19h, de segunda a sexta-feira. Para visitas em grupos, é preciso realizar um agendamento com antecedência. Mais informações no telefones: (65) 3613-1800 ou 3613-1802.