O governador de Mato Grosso Pedro Taques (PSDB) e o secretário de Estado de Segurança Pública, Rogers Jarbas, anunciaram ontem (23) a substituição do comandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso. O coronel Marcos Vieira da Cunha vai assumir o Comando Geral da PM no lugar do coronel Jorge Luiz de Magalhães. A posse do coronel Marcos Vieira, que é secretário-adjunto da Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp) está marcada para a próxima segunda-feira (26), em cerimônia no Comando Geral da PM.

A mudança, conforme foi divulgado na Capital, teria sido motivada pelo vazamento de informações sobre as ordens de prisões decretadas contra secretários de Estado que também integram o alto escalão da PM.

Cunha será o 4º a ocupar o posto em dois anos e meio do governo Pedro Taques. O primeiro a assumir o cargo foi o coronel Zaqueu Barbosa, que foi preso no dia 23 de maio, após o esquema de grampos na Polícia Militar vir à tona.

Zaqueu passou exatamente um ano na função, de janeiro de 2015 a janeiro de 2016. Foi substituído pelo coronel Gley Alves de Almeida Castro, que ficou até dezembro passado no Comando da PM. A saída dele do cargo se deu exatamente um dia após a explosão de um caixa eletrônico dentro do quartel do Comando-Geral da PM em Cuiabá. À época, o governo não informou se a mudança tinha relação com o caso.

No lugar dele assumiu o atual comandante-geral, Jorge Luiz Magalhães, em dezembro passado. Agora, é a vez dele deixar o cargo. Segundo o governo, a mudança atende a critérios técnicos.

O Coronel Cunha tem 44 anos, dos quais 25 foram dedicados à Polícia Militar. Ele ingressou na instituição como soldado e fez carreira até chegar ao posto de coronel, em setembro de 2016. Durante 19 anos, o coronel Marcos Vieira da Cunha atuou no interior do Estado.