Ministério da Saúde decidiu disponibilizar a vacina contra a gripe a toda a população. Estados e municípios estão sendo orientados a ofertar a vacina para todas as faixas etárias

A partir de segunda-feira (5), as doses de vacina contra gripe ainda disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS), estarão liberadas para toda a população, e não apenas para os grupos prioritários. A informação foi divulgada ontem (2) pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros, em Maringá, no norte do Paraná.

De acordo com Barros, ainda restam 10 milhões de doses de vacina contra a gripe em todo o país. A campanha nacional de vacinação segue até a próxima sexta-feira (9), e não será mais prorrogada, segundo o Ministério da Saúde.

A imunização contra a gripe protege contra os três sorotipos do vírus da gripe H1N1 e H3N2 e Influenza B. A vacina é segura e apenas pessoas que têm alergia ao ovo devem procurar o médico para orientações.

A reportagem tentou contato com o departamento de imunização do Município para saber quantas doses ainda existem na rede Municipal de Saúde, mas não obteve retorno até o fechamento da edição. Conforme o último balanço apresentado da campanha, a cobertura de vacinação estava em 74,03% na cidade, no caso dos grupos prioritários.

Todas os estados e municípios estão sendo orientados pelo Ministério da Saúde a fornecerem a vacina para a população.

NÚMEROS EM 2016

Em 2016, houve 12.174 casos confirmados de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) por influenza no país. Houve ainda 2.220 mortes, número alto em comparação a anos anteriores. Do total de óbitos, a maioria (1.982) foi por influenza A/H1N1.

Este foi o maior número de mortes por H1N1 desde a pandemia de 2009, quando 2.060 pessoas morreram em decorrência do vírus no Brasil. Em Mato Grosso, conforme a Secretaria de Estado de Saúde (SES), em 2016 o Estado registrou 22 óbitos por Influenza. Outras 85 pessoas morreram devido a Síndrome Respiratória Aguda e 17 por H1N1.