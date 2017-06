A obra é um dos serviços remanescentes do projeto da Travessia Urbana da BR-364, que teve o convênio encerrado desde 2014 sem que tivesse sido concluído

Doze empresas participaram da licitação para as obras de duplicação do trecho urbano da BR-364 entre o “Trevão” e o córrego Lourencinho, sentido Goiânia (GO), em Rondonópolis. A abertura das propostas de preços visando a execução da obra ocorreu ontem (27/6) e teve a construtora Tripolo como vencedora.

A Tripolo é sediada em Rondonópolis e saiu ganhadora nessa licitação, com a proposta de execução da obra por cerca de R$ 15,689 milhões, o que representa quase R$ 4 milhões a menos que a estimativa inicial. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), o valor global estimado da obra era de R$ 19,667 milhões.

“Foi muito concorrido. Com essa crise, está todo mundo procurando algum serviço para fazer”, externou o empresário Fausto Bortolini, da Tripolo, em entrevista para a reportagem. Ele garantiu que a população rondonopolitana pode esperar uma obra de ótima qualidade a ser executada nesse trecho da BR-364.

O DNIT optou por fazer a contratação do tipo integrada para essa obra através do RDC eletrônico. A empresa vencedora no certame, conforme previsto inicialmente, seria aquela que atendesse ao edital e ofertasse o menor preço. Agora o resultado dessa licitação vai para homologação.

Com a devida oficialização do contrato, a Tripolo terá a responsabilidade de elaborar projeto básico/executivo, executar as obras de revitalização do pavimento, eliminação de pontos críticos e adequação da travessia, incluindo a duplicação nesse trecho de aproximadamente 3 quilômetros entre o “Trevão” e o córrego Lourencinho.

A obra é um dos serviços remanescentes do projeto da Travessia Urbana da BR-364, que teve o convênio encerrado desde 2014 sem que tivesse sido concluído. O projeto em Rondonópolis deve incluir a construção de rotatórias, trevos, pistas laterais para o tráfego urbano, iluminação, ciclovia e a duplicação da pista.

O prazo para execução do serviço, segundo o edital, é de 540 dias.