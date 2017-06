A gestão municipal ainda não tem previsão de quando lançará novo edital de licitação para definir uma empresa concessionária do serviço de transporte coletivo em Rondonópolis. Segundo o gerente do Departamento de Transportes Urbanos, Alencar Libano, o lançamento de novo edital para o setor depende da conclusão do novo Plano Diretor do Município, junto com o Plano de Mobilidade Urbana.

A empresa que explora o serviço atualmente em Rondonópolis – a Cidade de Pedra – segue com a concessão vencida do transporte coletivo municipal há cerca de três anos, funcionando em caráter emergencial (a título de contrato precário), uma vez que o município não pode ficar sem o atendimento na área. Uma licitação realizada para definir nova concessionária, em 12 de dezembro passado, terminou deserta, ou seja, sem apresentação de propostas por parte de empresas.

Conforme Alencar Libano, a gestão municipal vem trabalhando em prol de uma nova licitação, inclusive com a realização em andamento de várias readequações em relação à última que não teve interessados, diante das muitas exigências. “A licitação está sendo construída!”, garantiu. Nesse sentido, ele repassou que a intenção é, junto com a concessão do serviço de transporte coletivo, de forma separada, lançar a licitação para exploração de terminais urbanos e de pontos de ônibus, nesses casos em uma parceria público-privada.

Mesmo assim, Alencar Libano informou à reportagem que o poder público vem procurando, desde já, fazer adequações no sistema, em conjunto com a empresa que opera hoje no setor e que alega dificuldades de atuação, com perda contínua de usuários e problemas financeiros. Em janeiro deste ano, a empresa Cidade de Pedra chegou a anunciar que deixaria o transporte coletivo local.

Nesse contexto, o gerente atesta que vem debatendo semanalmente com a empresa várias medidas em prol de melhores resultados, com a efetivação, por exemplo, de mudanças nas linhas de ônibus e aumento do percentual de repasse municipal relativo ao financiamento do “passe estudantil”. Em fevereiro deste ano, a Prefeitura autorizou o aumento do preço da passagem no dinheiro para R$ 3,60.