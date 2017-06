A abertura oficial da 13ª Semana do Meio Ambiente será nesta segunda-feira (05.06), às 14h30, no Auditório Deputado Milton Figueiredo da Assembleia Legislativa do Estado (AL-MT), em Cuiabá. Com o tema ‘Territorialidade, Cultura e Identidade: Ecoturismo em Mato Grosso’ o evento será realizado em parceria com a o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFMT). O objetivo é promover diálogo com a sociedade sobre a importância do desenvolvimento do turismo sustentável.

O tema ‘Territorialidade, Cultura e Identidade: Ecoturismo em Mato Grosso’ segue a bandeira defendida pela Organização das Nações Unidas (ONU), que declarou 2017 como o ‘Ano Internacional do Turismo Sustentável para o Desenvolvimento’.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Carlos Fávaro, é importante fomentar essa discussão para que as pessoas se sensibilizem com a causa e tornem-se aliadas na preservação para o desenvolvimento sustentável. “A meta é unirmos esforços em prol do meio ambiente. Para isso é necessário estabelecer o diálogo e desmistificar o tema”.

Conforme a superintendente de Educação Ambiental da Sema, Vânia Montalvão, esse será um espaço para a comunidade mato-grossense refletir e debater sobre o ecoturismo e a valorização das múltiplas territorialidades, culturas e identidades como assuntos primordiais para implementação de políticas públicas ambientais sustentáveis. “Nosso objetivo é ganhar aliados na luta pela sustentabilidade”.

SEMANA DO MEIO AMBIENTE

Em Mato Grosso, o evento foi instituído a partir da Lei n° 7937/2003, que é comumente realizada próxima ao dia 5 de junho, quando se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente e da Ecologia. A criação desta data foi estabelecida pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1972, marcando a abertura da Conferência de Estocolmo sobre Ambiente Humano.