Unidade completou 60 dias habilitada junto ao Ministério da Saúde, e para comemorar, fez uma apresentação do centro cirúrgico inaugurado recentemente

Após anos de luta para que a Santa Casa de Rondonópolis pudesse ser credenciada para realizar serviços de alta complexidade cardiovascular, a unidade completou 60 dias habilitada junto ao Ministério da Saúde, e para comemorar, fez uma apresentação do centro cirúrgico inaugurado recentemente, incluindo a área onde são realizadas as cirurgias de peito aberto (toracotomia).

O objetivo, conforme explicou o vice-diretor presidente Kemper Carlos Pereira, foi dar transparência para a população e todos que estiveram juntos com a unidade durante o processo para conseguir os serviços de cardiologia. “Queremos agradecer todos que nos ajudaram, sendo a classe política, a imprensa, entidades… Se hoje estamos com a alta complexidade cardiovascular em pleno funcionamento, devemos isso a colaboração de todos”, disse.

O hospital filantrópico realiza hoje, via Sistema Único de Saúde (Sus), cirurgia para correção de doenças valvares, correção de doenças da artéria aorta, implante de marcapasso cardíaco, revascularização do miocárdio, dentre outros. Antes da Santa Casa ser habilitada, os pacientes precisavam se deslocar para Cuiabá para passar pelos procedimentos, o que dificultava o atendimento rápido para situações tão complexas.

O primeiro paciente que passou pela cirurgia de peito aberto na unidade, Aílton Shjam Waski (60), participou do ato e agradeceu a equipe médica. “Eu iria tratar um problema na visão e devido aos exames realizados, descobrimos que eu já havia infartado, e que estava prestes a acontecer novamente. Felizmente, deu tudo certo e conseguimos realizar a cirurgia aqui. Não queria ir par Cuiabá, acho muito sofrimento… Que bom que temos toda essa estrutura aqui”, disse.

No caso das cirurgias de peito aberto, a unidade já contabilizou 20 cirurgias desde que o serviço passou a ser realizado em Rondonópolis. Estiveram presentes no ato representantes de políticos, de órgãos públicos e empresas privadas que contribuíram para a construção do centro cirúrgico, a diretoria da Santa Casa e o senador José Medeiros, que destinou emendas permitindo a aquisição de diversos equipamentos e melhorias para a unidade.