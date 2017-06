Sobre o fato, o ex-prefeito de Cuiabá Mauro Mendes (PSB) também fez duras críticas à decisão do Diretório Nacional da sigla

“O retorno do deputado federal Valtenir Pereira ao PSB foi resultado da postura ditatorial e impositiva do presidente nacional da sigla, Carlos Siqueira”. A declaração foi feita ontem pelo deputado federal Adilton Sachetti (PSB), que vem afirmando que se sentiu traído e injustiçado ao ser destituído do cargo de vice-presidente em Mato Grosso pelo deputado Carlos Siqueira, que acabou articulando não só o retorno de Valtenir à sigla, como também lhe conferindo o poder de presidir a legenda em Mato Grosso.

Para Sachetti, Carlos Siqueira desrespeitou os dirigentes do PSB no Estado. “É um presidente ditador que acha que só ele tem direito de opinar dentro do partido. Eu não votei na reforma trabalhista, pois estava no velório da minha esposa, mas eu já tinha mostrado ser favorável e por isso fui penalizado. Ou é incoerência, ou é safadeza, ou ele é ditador mesmo, porque convida alguém que também é favorável e votou a favor da reforma, isso é incoerente”, desabafou Sachetti em uma entrevista na Capital.

Apesar da situação, o parlamentar vem afirmando que não tem pretensão de deixar o PSB. “A debandada de outros colegas de partido realmente pode ocorrer, mas eu quero conversar. Ele [Valtenir] não é o dono do partido e claro que vamos colocar as orientações e como funcionam as nossas normativas. Ele não pode chegar aqui de forma autoritária, sem ouvir a todos, empurrando nada goela baixo. Não pode pensar que estamos a serviço dele. Vamos fazer com que sejamos respeitados”, avisou Sachetti.

“Eu fui destituído sem motivo algum e vou lutar para mostrar à sociedade que há um presidente que é incoerente e que há uma executiva que não respeita seus filiados. O presidente nem sequer recebe votos para estar lá, fica no ar condicionado apenas recebendo recursos do fundo partidário. Vou discutir, espernear e vou atrás dos meus direitos dentro do partido”, completou.

O retorno do deputado Valtenir ao PSB, que estava no PMDB desde março de 2016, ocorreu na quarta-feira (14). O ato de filiação foi em Brasília.

MAIS REAÇÃO

Sobre o fato, o ex-prefeito de Cuiabá Mauro Mendes (PSB) também fez duras críticas à decisão do Diretório Nacional da sigla. Ele criticou o fato de Valtenir ter abandonado a legenda em 2013 e levado consigo dezenas de prefeitos e membros, o que teria arrasado com o partido.

Ainda segundo o ex-prefeito, todo o processo de reconstrução da sigla, coordenado por ele, trouxe o PSB para o seu melhor momento e a filiação de Valtenir seria um desrespeito e falta de gratidão a todo o trabalho realizado.

Mauro Mendes ainda questionou “onde está a vergonha na cara” do diretório nacional, principalmente, após a decisão que destituiu todo o diretório estadual em decorrência do voto do deputado federal Fábio Garcia, que era presidente do diretório estadual, a favor da reforma trabalhista e contra a orientação do partido.