A expectativa é de que o relator termine a apresentação do seu voto pela cassação da chapa na manhã de hoje e, à tarde, os demais ministros do tribunal votem. O resultado deve ser conhecido no início da noite

Brasília

O ministro Herman Benjamin, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), apontou ontem (8) ao menos dois casos de abuso de poder político e econômico que teriam favorecido a ex-presidente Dilma Rousseff e o presidente Michel Temer na eleição de 2014. Relator do processo que investiga a campanha, ele prosseguiu a leitura, durante a tarde, do voto de 550 páginas no qual analisa, principalmente, como se deu a arrecadação de recursos. Ele interrompeu o voto para retomar na manhã de hoje (9), a partir das 9h.

A decisão final sobre o mandato de Temer e a inegibilidade de Dilma depende ainda dos votos de outros seis ministros do TSE: Napoleão Nunes Maia Filho, Admar Gonzaga, Tarcísio Neto, Luiz Fux, Rosa Weber e Gilmar Mendes.

Durante seu voto, Benjamin entendeu que a primeira demonstração de abuso foi a acumulação ao longo do tempo, por PT e PMDB, de recursos de propina paga por empreiteiras contratadas pela Petrobras, usados posteriormente, no momento da disputa eleitoral.

“Os partidos que encabeçaram a coligação Com a Força do Povo acumularam recursos de ‘propina-gordura’, ou ‘propina-poupança’, que lhes favoreceram na campanha eleitoral de 2014. Trata-se de abuso de poder político e ou econômico em sua forma continuada, cujos impactos sem dúvida são sentidos por muito tempo no sistema político eleitoral”, afirmou.

O ministro também considerou ter ocorrido abuso num episódio envolvendo o pagamento de US$ 4,5 milhões ao casal de marqueteiros João Santana e Mônica Moura, a partir de uma propina paga pelo estaleiro Keppel Fels para obter contratos de construção de navios-sonda para a Petrobras e a Sete Brasil.

“Temos uma contratante da Petrobras, temos pagamento tirado de um crédito rotativo, de uma conta poupança de propina da Keppel Fels para o partido do governo, e esses recursos foram utilizados para pagamento de marqueteiros de 2014. Que os pagamentos sejam relacionados a débitos de 2010, 2012, isso é irrelevante, porque sem esses pagamentos, os marqueteiros não fariam a campanha de 2014”, afirmou o relator.

Nesta sexta, Benjamin deverá continuar narrando fatos envolvendo a Brasken, subsidiária da Odebrechet, nas doações à campanha. Também pretende falar sobre os gastos da campanha com gráficas e casos que deverá retirar do processo.

Em vários momentos, o ministro insistiu que seu voto se concentrou em repasses à campanha com dinheiro oriundo da Petrobras para reforçar a tese de que não teria extrapolado o que foi pedido para ser investigado na ação do PSDB.

A ampliação da investigação para incluir casos envolvendo a Odebrecht é um dos principais questionamentos das defesas para anular provas do processo e esvaziar o caso. “Nós estamos falando aqui só de contratos da Petrobras. Estou fazendo essa leitura até cansativa, pulando páginas e páginas, mas apenas para demonstrar meu compromisso com aquilo que é o polo central da petição inicial, a Petrobras”, disse o ministro.