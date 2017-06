Delegacia de Mato Grosso prestou esclarecimentos sobre denúncias quanto ao atendimento local

Diante das denúncias referentes ao atendimento na Agência da Receita Federal de Rondonópolis, que atende também os municípios da região, a Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) de Mato Grosso procurou a reportagem do A TRIBUNA para prestar esclarecimentos.

De acordo com a assessoria de imprensa da Receita Federal, o órgão tomou conhecimento sobre as denúncias feitas pelos usuários, publicadas por duas oportunidades no A TRIBUNA. Conforme noticiado anteriormente, os servidores da Receita em Rondonópolis não têm autorização para falar com a imprensa, e todas as demandas só podem ser respondidas pela DRF-MT, com sede em Cuiabá.

No caso da senha para atendimento, os relatos são de que, após esperar na fila por senha, os usuários entravam na agência às 8h, esperavam por mais um período para serem atendidos, porém, o horário da senha começava a correr apenas próximo ao momento do atendimento, o que passaria a impressão de que a Receita atende de maneira rápida, quando na verdade os usuários esperam por horas em filas. Com relação a este fato, a resposta é que jamais houve desrespeito ao fluxo de atendimento.

A Receita se limitou a dizer que o agendamento para atendimento é feito pela internet, para permitir a marcação antecipada de atendimento presencial, com fixação de data e horário, para fins de comparecimento do cidadão, com maior comodidade, e que o controle da unidade começa apenas depois do fornecimento da senha de atendimento, e estas começam a ser distribuídas às 8 horas.

Com relação ao fato de que os usuários aguardam pela distribuição de senha na entrada do prédio, situado na Avenida Governador Júlio José de Campos, sem local para sentar e ao relento, a Receita Federal informou que está direcionando esforços para a construção de uma sede própria para abrigar a Agência em Rondonópolis. “No entanto, em razão da restrição orçamentária enfrentada pelo setor público, o prazo poderá ser maior que o previsto. A expectativa é que o início da obra se dê em, no máximo, 3 (três) anos”, diz a nota.

Referente a outra denúncia, de uma moradora de Alto Araguaia, alegando que uma servidora utilizava o computador da extinta agência da cidade para realizar trabalhos de declaração de imposto de renda para terceiros, durante o expediente, a DRF-MT informou ainda que o caso será encaminhado para a Corregedoria da Receita Federal do Brasil para apuração, em razão de ter sido mencionado suposto desvio de conduta ética de servidor.