O prefeito de Rondonópolis Zé Carlos do Pátio (SD) afirmou, anteontem (1º), durante o lançamento de um mutirão na região Salmen, que a prefeitura não tem recursos para obras de asfalto naquela região. “Se o mutirão é aqui, quero que todos se concentrem na região. Estamos com projetos para este setor, como a reativação do Peti, onde um deles deve atender as crianças daqui. Mas quanto ao asfalto, não temos nenhum projeto neste sentido. Vou buscar apoio da bancada federal para conseguir verba e, assim, conseguir fazer esta obra. Não quero enganar a população e fazer um discurso falso, a verba para este fim é alta, fica em torno de R$ 12 milhões”, explicou o prefeito.

O MUTIRÃO

A ação vai levar os serviços oferecidos pela prefeitura em todas as áreas. As maiores cobranças da comunidade foram com relação a pavimentação asfáltica das ruas dos bairros que compõem aquele setor. Também não muito distante do problema anterior, está a falta de drenagem, ocasionando problemas graves de infraestrutura nas vias.

O vereador Adonias Fernandes pediu a compreensão dos líderes comunitários durante este período em que a prefeitura vai montar “acampamento” na região. “Todos vão querer que os serviços comecem pelo seu bairro, mas sabemos que isso não será possível. Tenhamos calma que todos serão atendidos”, explicou.