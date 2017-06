Por que o Parque da Seriema precisa ser estudado

Ao contrário do que reza o senso comum, as cidades não são ambientes estéreis, destituídos de vida. Nos últimos anos, um crescente número de pesquisas e publicações científicas vem demonstrando que a biodiversidade das cidades é alta, ao menos para alguns grupos de organismos, como as plantas. E, ainda mais importante: hoje é consensual o argumento de que as cidades precisam somar-se aos esforços de conservação das espécies de plantas, animais e microrganismos, cujos serviços ambientais são imprescindíveis para nossa existência. Também são um fato científico os inúmeros benefícios que a natureza proporciona aos moradores das cidades. Por exemplo, moradores de bairros com áreas verdes como parques e praças arborizadas praticam mais atividades físicas do que aqueles onde o cinza monótono do cimento domina a paisagem.

A conservação da diversidade biológica urbana é, contudo, muito mais difícil, em comparação com a biodiversidade de ambientes prístinos, como florestas remotas. Quase todos os 17 países megadiversos, aqueles que, como o Brasil, albergam a maior porção de biodiversidade do planeta, experimentam um crescimento urbano muito acelerado. Rondonópolis é um exemplo dessas profundas transformações. Tal qual ocorre em outras cidades brasileiras, aqui enfrentamos o desafio de prover qualidade de vida a um número crescente de cidadãos. Esse desafio inclui não apenas o estabelecimento de tantas áreas verdes quantas pudermos, mas, ainda mais importante, o planejamento de mecanismos para a perpetuação dessas áreas.

Os parques urbanos estão à mercê de uma lista enorme de impactos e influências negativas: cães e gatos predando fauna; poluição (sonora, atmosférica, aquática); favelização no entorno e no interior da área verde; violência (o que afasta a população); deposição de lixo; invasões de espécies exóticas e cultivos agrícolas (o que diminui a diversidade nativa) e pressões de especuladores imobiliários. Também compõe essa lista a ausência de estudos prévios e de planos de manejo.

Comumente, gestores irresponsáveis, movidos pelas motivações eleitoreiras de sempre, estabelecem “parques de papel”. A unidade de conservação é estabelecida sem uma avaliação criteriosa das espécies que habitam a área, e dos impactos potenciais ou reais que a unidade enfrenta. Como resultado, temos a perda de diversidade, além do que, com a falta desses estudos técnicos, a população não pode desfrutar plenamente do parque. Como implementar os equipamentos necessários para visitantes, antes de compreender o que é a área do parque, em termos ambientais, sociais e urbanos?

Rondonópolis, infelizmente, não foge a esta regra. Temos diversos parques criados nas últimas décadas que, embora tenham sido criados em áreas de prioritário, relevante e indiscutível interesse ambiental, não observaram as regras estabelecidas pela ordem jurídica, causando prejuízos econômicos aos proprietários (que até hoje aguardam indenização pela área destacada para atender os interesses ambientais) e à sociedade, alijada que está de desfrutar de forma direta, ampla e imediata dos benefícios que poderiam ocorrer.

No final do ano passado tentou-se repetir o incômodo modo errado de fazer as coisas no polêmico caso do Parque da Seriema. O Ministério Público e o Poder Judiciário protagonizaram por volta de 2013 um acordo judicial no qual foram destinados mais de dez milhões de reais para aquisição de áreas de relevante interesse ambiental e criação de um parque municipal. A aquisição da área foi aprovada, investindo-se aproximadamente cinco milhões, atos acompanhados pelo Ministério Púbico e Poder Judiciário. Até aqui, tudo bem. A Administração seguia os trilhos da legalidade. O que causou arrepio foi o que se sucedeu.

A Administração tentou criar o parque atropelando os procedimentos previstos na Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação e no Decreto n. 4.340/02, os quais exigem a elaboração de estudos técnicos, com possibilidade de consulta pública para que a sociedade, destinatária do bem ambiental, possa participar na decisão sobre localização dimensão e limites.

Tamanha é a importância de tais procedimentos que o Ministério do Meio Ambiente possui roteiro próprio onde indica como se constitui uma unidade de conservação municipal para que se possa utilizar o local inclusive para realização de atividades de recreação, lazer, piquenique, contemplação, passeios, etc. Agora, como, onde e quando permitir esses usos depende de análises ambientais prévias.

O Ministério Público recomendou que fossem realizados os estudos. A Administração se negou. Tentou empurrar um projeto de lei goela abaixo da Câmara Municipal com o objetivo de criar o parque, mesmo ao arrepio do que preconiza a legislação federal. A Câmara Municipal, como de costume, se manteve fiel à Constituição e não compactuou com o ilícito. O projeto não foi aprovado. O Poder Judiciário determinou que o Executivo cumprisse a lei, isto é, criasse o Parque Municipal, mas se ativesse ao império da lei. Nova negativa, pois foi criado o parque mediante singelo decreto. Diante do risco de uso indevido do recurso obtido em 2012, foi o mesmo bloqueado por decisão judicial. A briga haveria de ser longa, sendo que as coisas somente voltaram à legalidade com a posse da nova gestão que, cumprindo a orientação do Ministério Público e a determinação do Poder Judiciário revogou o malfadado Decreto e contratou os estudos, que estão em fase de elaboração por uma equipe de doutores da Universidade Federal de Mato Grosso.

Agora navegamos nas águas calmas da legalidade e o Parque haverá de ser constituído, de forma correta e que possa ser usufruído pelos cidadãos rondonopolitanos de forma sustentável. A verba pública está liberada para que o gestor possa, após concluídas as formalidade legais, utilizar para o bem da sociedade. Teremos sim, um parque bonito, sustentável e, de fato, pertencente ao patrimônio ambiental e cultural de todos que por aqui passam.

Enquanto escrevemos esse artigo, observamos pela janela bandos de araras-canindé sobrevoando a cidade, com a sua algazarra típica, manifestada nas suas intensas vocalizações. Ao ouvi-las, impossível não buscá-las com os olhos! Muitas delas habitam o Parque da Seriema. Esse é um patrimônio, uma riqueza de Rondonópolis. Os parques urbanos brasileiros geralmente são destituídos de animais de grande porte, que são aqueles com peso médio superior a 10 kg. O Parque da Seriema, nossos primeiros esforços de investigação apontam, possui um elevado número de espécies vegetais e animais, inclusive espécies de grande porte. Certamente, o Parque também abriga algumas espécies ameaçadas de extinção, o que aumenta a importância das medidas que vamos propor para sua conservação.

E, não menos importante, essa área, pode e deve ser usada pelos rondonopolitanos. É um milagre que a urbanização avassaladora, em tantas ocasiões ditada pela especulação imobiliária, ou por apelos humanistas boçais (sim, as pessoas precisam de casas, mas elas também precisam do verde, e do que ele proporciona!) não tenha sepultado sob concreto os 130 hectares que correspondem à área do parque. Agora, precisamos compreender o que é o Parque da Seriema, para mantê-lo luxuriante como ele, felizmente, já é.

(*) Marcelo Caetano Vacchiano é Promotor de Meio Ambiente do Ministério Público de Mato Grosso

(*) Fabio Angeoletto é professor do Mestrado em Geografia da UFMT. Twitter: @JupiterFulgor