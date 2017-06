Papo Político

1 – SENHORES E SENHORAS,

ultimamente as críticas estão mais voltadas aos devaneios da administração do prefeito Zé Carlos do Pátio (SD), porém a coisa anda séria também na Câmara Municipal de Rondonópolis, principalmente quando se trata da “ação parlamentar” de vereadores novatos. Ocorre que alguns dos vereadores da Casa de Leis, presidida pelo vereador Rodrigo da Zaeli (PSDB), estão apresentando projetos, indicações vergonhosas e até mesmo moção de aplausos para pessoas que já faleceram. Na última reunião da ordem do dia dos vereadores, ocorrida na tarde da terça-feira (30), chegou para análise um projeto de lei de autoria do vereador Juary Miranda (SD), líder do prefeito Zé Carlos do Pátio (SD), sugerindo moção de aplausos para uma pessoa já falecida. Isso mesmo, para uma pessoa já falecida!. Mas a assessoria da Casa de Leis tratou logo de contornar a situação e informou que o projeto estava com erro de grafia, pois na verdade seria uma moção de pesar à família do falecido.

Na sessão da última quarta-feira (31), foi apresentado na pauta da leitura dos projetos que irão para votação na próxima sessão do dia 7 de junho, um projeto de autoria do vereador Beto do Amendoim (PSL), que prevê a proibição de cobrança de taxa de religação de energia elétrica e abastecimento de água em caso de cortes. O projeto seria até válido se tais taxas fossem cobradas em Rondonópolis, o que já não existe há algum tempo. Sobre essa situação, o Colunista foi informado por um vereador veterano que Beto do Amendoim foi alertado pelos seus colegas de Câmara sobre a inexistência de tais taxas no município, o que tornava a proposta desnecessária, mas Beto quis seguir em frente com a proposta inútil.

Outro projeto apresentado pelo líder do prefeito, Juary Miranda, é o que prevê a criação do “Dia Internacional do portador da Síndrome de Dawn”. Porém, o projeto é inconstitucional, pois não cabe a um vereador legislar para o mundo, pois sua competência é somente no âmbito municipal. Além disso, o Dia Internacional do Portador da Síndrome de Dawn já é instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU). Mais um projeto inútil foi o apresentado pelo vereador Cláudio da Farmácia (PMDB), que proíbe a exposição de recipientes com sal nas mesas e balcões de bares, restaurantes, lanchonetes e similares.

Com esses deslizes dos vereadores, os secretários e assessoria do prefeito Zé Carlos do Pátio vêm constantemente reclamando da elaboração de projetos dos vereadores contendo desde erros de redação a atos inconstitucionais. Agora caro leitor, onde está a produtividade das comissões de Redação e Constituição e Justiça que tem atribuição de corrigir esses erros?

2 – NESTA

semana o nome do ministro da Agricultura e ex-governador de Mato Grosso, Blairo Maggi (PP), voltou para os holofotes dos escândalos nacionais porque o procurador Geral da República (PGR), Rodrigo Janot, solicitou a abertura de inquérito contra o atual ministro, denunciando que a gestão do ex-presidente Lula pode estar envolvida num complexo esquema de propinas arquitetado entre o Poder Executivo de Mato Grosso, na época do então governador Blairo Maggi, e a empreiteira Odebrecht. A denúncia aponta para um suposto pagamento de R$ 12 milhões em propina e teria sido utilizada na campanha eleitoral de 2006, quando Maggi foi reeleito ao Palácio Paiaguás.

A chamada “Lista de Janot” inclui uma série de denúncias realizadas pela PGR e envolve, ao menos, nove ministros do Governo Michel Temer (PMDB), 29 senadores, 42 deputados federais e 10 governadores, investigados por corrupção. Os pedidos de indiciamento possuem como base as informações obtidas nos acordos de colaboração premiada realizados por 77 executivos e ex-executivos da Odebrecht, uma das empresas investigadas na operação “Lava Jato”. Mesmo que Blairo Maggi prove a sua inocência, como vem afirmando veementemente, toda a notícia envolvendo o seu nome pode prejudicar o seu projeto político para o ano que vem, quando provavelmente estará novamente na disputa por uma das duas vagas para o Senado Federal em Mato Grosso.

Se contornar a situação e não se queimar, devido a impopularidade do presidente Michel Temer (PMDB), Blairo deve conquistar novo mandato no Senado ou outro cargo público, se mantendo no poder. Caso contrário, corre o risco de deixar a vida pública com pecha negativa.

3 – QUEM ESTÁ

de olho em uma das cadeiras do Tribunal de Constas do Estado (TCE), é o deputado estadual Sebastião Machado Rezende (PSC). Na AL, os deputados evitam tocar na discussão sobre a cobiçada, valorizada e vitalícia cadeira de conselheiro do TCE, mas as articulações estão a todo vapor. Há possibilidade de abrir três vagas, a deixada por Humberto Bosaipo desde dezembro de 2014, a de Antônio Joaquim, que se aposenta no final deste ano, e ainda a de Sérgio Ricardo, que está afastado por determinação judicial e corre risco de não mais voltar a ocupá-la. A princípio, três deputados fomentaram a hipótese de disputar o cargo de conselheiro, sendo eles Guilherme Maluf (PSDB), Zé Domingos (PSD) e Sebastião Rezende (PSC), sustentando a tese de que as indicações seriam da AL. Mas o que vem pegando é que os três foram citados pelo ex-deputado José Riva de terem recebido o “mensalinho” da AL desde o governo Dante de Oliveira. É bom ressaltar que Sebastião Rezende contestou a acusação e, inclusive, afirmou que representaria criminalmente contra o delator José Riva na justiça.

4 – ULTIMAMENTE,

como falamos em várias edições desta Coluna, o senador Wellington Fagundes (PR) publicamente vem demonstrando, dia após dia, com mais interesse em uma candidatura ao governo do Estado de Mato Grosso. No entanto, ontem em conversa com este colunista, foi percebida a preocupação do senador em relação a uma candidatura ao Palácio Paiaguás, principalmente, diante da necessidade de recursos para uma campanha desta, que custa caro, no mínimo R$ 30 milhões para atingir todo o Estado, e hoje as doações de pessoas jurídicas estão impedidas pela última reforma eleitoral, estando no aguardo de uma reforma política eleitoral, que deverá acontecer até o mês de setembro pelo congresso nacional. Outra preocupação é a responsabilidade que tem um chefe de executivo, no caso um governador, em seu dia a dia, onde precisa assinar montanhas de papéis apresentados por assessores e secretários, quando assina até mesmo sem ler, devido o grande volume de decisões que tem que tomar sem tempo para averiguar detalhes. O senador também salientou as delações premiadas que estão ocorrendo a nível nacional, onde os delatores têm apontado como propina até as doações lícitas para as campanhas eleitorais, apresentadas e aprovadas nas prestações de contas junto à justiça eleitoral, o que acaba jogando todos os políticos num mar de lama, mesmo sem cometer irregularidades.

Sem dúvida que, para fazer política, quem convive no meio sabe que não é fácil, no entanto, Wellington Fagundes é político bastante experiente e suas articulações poderá vencer essas barreiras e conseguir consolidar sua candidatura de governador para o próximo ano, concorrendo contra a reeleição de Pedro Taques, cujo governo vem sendo muito contestado pelo senador republicano, acusando-o de falta de capacidade para gerir vários recursos federais, que estão para serem devolvidos à união por falta de utilização.