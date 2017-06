No centro da cidade, a previsão é de que os trabalhos terminem na próxima sexta-feira (23). Na semana que vem, portanto, os bloqueios seguem na Otávio Pitaluga

Uma obra executada pelo Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis (Sanear), que neste momento concentra o trabalho na região Central da cidade, têm tirado a paciência dos motoristas do Município, bem como dos comerciantes. Com interdições de ruas importantes do Centro há algumas semanas, o trânsito já complicado no Centro tem vivido dias de caos, a exemplo do que aconteceu na manhã de ontem (16).

No pós-feriado, a obra que segue pela Rua Otávio Pitaluga no sentido Vila Aurora, chegou no cruzamento com a Avenida Marechal Rondon. Com a interdição da Marechal Rondon entre a Rua Rio Branco e a Otávio Pitaluga, bem como o cruzamento da Otávio Pitaluga com a avenida Dom Wunibaldo, o trânsito nas principais ruas do Centro ficou bastante congestionado, chegando a travar em vários momentos, como por exemplo na Rua Dom Pedro II, que concentrou todo o volume de veículos.

Sem orientação sobre a interrupção no Centro, os condutores que poderiam utilizar a ponte nova da Avenida Lions Internacional para seguir para os distritos industriais e rodovias, acabavam seguindo para o centro pela Otávio Pitaluga, encontrando o bloqueio na altura da Dom Wunibaldo e precisando desviar para a Dom Pedro II.

Na rua, já completamente congestionada, os motoristas seguiam até o cruzamento com a Marechal Rondon e, novamente sem informação, entravam na Avenida dando de cara com o bloqueio após a Rio Branco. A consequência disso foi, por toda a manhã, motoristas tendo que refazer a quadra, entrando pela Rio Branco, seguindo pela Dom Wunibaldo e voltando para a Dom Pedro para buscar outra rua de escape.

Além dos transtornos para os motoristas, os comerciantes já sentem os reflexos da situação vivida no Centro. Sem conseguir trafegar e estacionar próximo às lojas, os clientes acabam desistindo de visitar os estabelecimentos. Alguns pedidos para que a execução da obra seja melhor planejada, com horários estudados de modo a diminuir os impactos, já foram direcionados ao Município, que até o momento toca a obra da mesma forma.

Além da falta de organização, a falta de fiscalização e apoio aos motoristas por parte da Secretaria de Transporte (Setrat) também é sentida. Sem nenhuma orientação, cabe aos próprios motoristas tentarem fugir das filas, o que acaba fazendo com que alguns não respeitem o sinal fechado, travando os cruzamentos e piorando a situação.

EXPLICAÇÕES

Conforme o Sanear, a autarquia está realizando a travessia de uma adutora, com o objetivo de levar água tratada da estação central que fica na Avenida Lions Internacional, até o centro de distribuição que fica no bairro Monte Líbano, aumentando futuramente o abastecimento nas regiões do Centro, Vila Operária e antigo Aeroporto.

Ao todo, são cinco quilômetros de obra, que deve se estender até outubro desse ano. No Centro, a previsão é de que os trabalhos terminem na próxima sexta-feira (23). Na próxima semana, portanto, os bloqueios seguem na Otávio Pitaluga.