Nós e a corrupção!!!

O assunto diário no noticiário e nas nossas conversas é sobre a corrupção na política. Sem dúvida, na política ela é endêmica, generalizada. Não devemos aceitar e compactuar com esta prática. Porém, ela só acontece na política? A corrupção só diz respeito aos políticos? É sobre isso que pretendo refletir com vocês caros leitores.

Corrupção, no caso específico que nos interessa aqui, é todo desvio de comportamento dos indivíduos em relação ao acordado coletivamente. Corrupção é corpo corrompido, alterado devido ao processo de decomposição. No nosso caso, ser corrupto é agir de uma forma não autorizada pelos outros com os quais convivemos ou em função dos quais agimos. É uma conduta alterada ao desejado, ao estabelecido. As leis, normas, estatutos, contratos, regimentos, a ética, os princípios são criados e recriados pelos grupos e sociedades para nortear a boa conduta dos indivíduos.

Diante desta definição, podemos dizer que a corrupção não se limita a uma parte expressiva dos políticos! A corrupção campeia solta nas diferentes instituições e ações de grande parte dos indivíduos na nossa sociedade. A quase totalidade dos empresários atua de forma corrupta através da sonegação de impostos, evasão de divisas, exploração dos empregados, etc. Quanta manipulação sofrem os fiéis nas diferentes Igrejas, o que é desvio de conduta cometido pelos agentes religiosos! Quanta distorção da realidade é feita intencionalmente pelos meios de comunicação social, alienando a população, quando deveriam ter a função exclusiva de formar e informar! E assim poderíamos citar qualquer instituição social, destacando o quanto acontece de desvio de finalidade, ou seja, atos que não fazem parte da razão de ser destas instituições.

Ações que desrespeitam a ética, as normas e os códigos de conduta estabelecidos na sociedade são cometidas por todos nós. Claro, uns menos, outros mais, outros deliberadamente. O famoso “jeitinho brasileiro” e a “malandragem” são formas suaves de dizer que são ações reprováveis. Querer tirar vantagem em tudo é um desrespeito aos outros, a instrumentalização destes. O outro é visto e tratado a partir das vantagens pessoais que me proporciona. O individualismo e a desvalorização da coisa pública (coisa do público, de todos) são desvios de conduta. Jogar papel ou uma latinha de cerveja na rua não pode ser visto como algo normal. Trata-se de ações que ferem o bem-estar da coletividade. O jogador de futebol que tenta ludibriar o árbitro ou o estudante que entrega trabalho copiado como sendo seu não pode ser visto como um comportamento elogiável.

Com isso quero dizer que a grande maioria da população brasileira comete atos que estão, no mínimo, na direção da corrupção. Há uma tendência para estas práticas. Alguém pode objetar, dizendo que são desvios pequenos. Mas a questão é: se os indivíduos tivessem a ocasião ou as condições de cometer desvios maiores, como agiriam? Se estivessem no lugar dos políticos, como atuariam? Ademais, os políticos são eleitos não por ação ou vontade divina, e sim pelo voto dado por nós!

O problema de fundo que ajuda a entender esse comportamento é sócio-cultural. A cultura (diferentes maneiras de pensar, de se manifestar, de agir) na nossa sociedade, em boa medida, integra ou compactua com estas formas de comportamento desviantes. Não é algo natural, ou seja, ninguém nasce corrupto. Caso for, existe a educação, a formação, as normas, as leis que orientam e conduzem para a vida virtuosa. Se esse conjunto de fatores não consegue forjar indivíduos dignos que repelem essas práticas, o problema está na cultura permissiva. É preciso afirmar algo óbvio: somos todos limitados e temos os nossos desejos, interesses pessoais (subjetividades), mas essa individualidade não pode existir à custa e contra o acordado pelas coletividades.

Esta cultura brasileira foi construída historicamente. São séculos de práticas sociais desenvolvidas pelas elites agrárias e, mais recentemente, também pelos agentes econômicos das indústrias e do sistema financeiro que viram/veem esta terra/país como espaço social exclusivo para empilhar riquezas à custa dos demais indivíduos, classes sociais. Nunca houve a preocupação primordial da construção de uma nação (formação de um povo integrado ao país, beneficiando-se deste), uma estratégia de crescimento econômico e de enriquecimento vinculado ao desenvolvimento e a justiça social.

As elites sempre foram e continuam sendo os donos de tudo, inclusive dos indivíduos! Para essa acumulação de capital, tudo era/é válido. Os fins justificam qualquer meio. O Estado, a política tinha essa finalidade, denominado pelos intelectuais de patrimonialismo. A impunidade para o “andar de cima” é um exemplo que explica o poder dessa elite, tendo no Judiciário um poderoso aliado. A elite é praticante contumaz da corrupção, jamais se escandaliza com isso. Esta prática predomina em todas as instituições sociais e políticas, contaminando o comportamento dos indivíduos.

Existem muitas sociedades em que a corrupção é ínfima! Trata-se de sociedades desenvolvidas, significativamente igualitárias, cujo poder não se resume a uma pequena elite. A nossa cultura também pode ser construída nesta direção. E esse processo passa necessariamente pela democracia, pela participação dos indivíduos na discussão e definição dos destinos do nosso país. A população precisa se sentir pertencente à sociedade, e não apenas a elite. Claro, para isso a população precisa ter acesso à outra educação e formação. Desta forma teremos uma nova cultura, práticas políticas e sociais muito menos corruptas. Trata-se de um longo caminho, mas o dia de hoje deve contribuir para essa transformação dos nossos comportamentos.

(*) Plínio José Feix – Prof. do Departamento de História, Campus Universitário de Rondonópolis/UFMT, doutor em Ciência Política