Mistérios no trânsito!

Qualquer morador de Rondonópolis que se preze sabe que um dos principais problemas da cidade é a desorganização do trânsito. Apesar disso, parece que a administração municipal ainda não “descobriu” isso, ou parece ignorar as flagrantes evidências do dia a dia.

Uma prova disso é a falta de ações e atitudes prioritárias/eficazes da gestão municipal para dar resposta aos problemas que estão surgindo desde o começo do ano no trânsito, especialmente no sistema semafórico e organização do tráfego. Com as recentes obras de saneamento, os problemas se agravaram, gerando muitas críticas.

Ainda assim, a gestão atual resolveu suspender o contrato de prestação de serviço com a empresa que faz a manutenção, operação e adequação do novo sistema semafórico, implantado no ano passado, sem ter uma estrutura de retaguarda para manter os equipamentos em perfeito funcionamento e com os ajustes necessários.

Realmente, não dá para entender como se suspende um serviço prioritário, sem dar uma garantia de continuidade do serviço a contento. É quase a mesma coisa que dizer que vai suspender os serviços hospitalares na principal unidade de saúde do município, sem ofertar alternativa de atendimento à população!

Não somos contra a apuração de irregularidades contra a empresa, mas questionamos a suspensão de serviços essenciais para o bom funcionamento da vida coletiva no município. Ao menos, deveriam disponibilizar uma estrutura equivalente de serviços, por outro meio, para garantir o fluxo normal de veículos na região central.

O pior de tudo é a falta de transparência do poder público em expor os problemas no setor. Somente após seis meses, eles informam à população que estão seis meses sem fazer os pagamentos à empresa contratada para o serviço semafórico diante da abertura de um processo administrativo.

Vamos torcer para que a “emperrada” administração municipal não demore mais seis meses para garantir a continuidade dos serviços necessários à população em relação à sinalização semafórica! Chega de mistério e dor de cabeça no trânsito!