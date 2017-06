TÚNEL DO TEMPO

Nada de ligações com a Rússia. Ele é o moço de Poxoréu, onde nasceu no dia 9 de abril de 1950. Portanto, o nosso personagem do “Túnel do Tempo” desta semana é o bioquímico Gastão de Matos, ilustre torcedor vascaíno e também do União Esporte Clube. Na gestão de Rogério Salles como prefeito da cidade, ele foi secretário de Gabinete. Na gestão de Adilton Sachetti, foi secretário de Administração. Quando Rogério Salles assumiu o Governo do Estado, Gastão foi convidado para comandar a secretaria de Estado de Trabalho. Em 1998, pelo PSDB, concorreu à uma cadeira na Câmara Federal e não obteve êxito. Como presidente da Associação dos Pacientes Oncológicos de Rondonópolis, Gastão deu início a construção do Hospital do Câncer local. Entre suas várias atividades na cidade, também foi presidente do Rotary Clube Rondonópolis Leste.

ACERTOU NA MOSCA

Entre os que acertaram na mosca e cravaram sem nenhum vacilo o nome do Dr. Gastão, está o Evandro Almeida. “Finalmente, vou acertar a coluna do Matraca. O ‘Túnel do Tempo’ de hoje [terça-feira, 13] publicou a foto do meu grande amigo Gastão de Matos. Já deixo o meu contato pra minha peixada do Rico”, sustentou o palpiteiro. “Bom dia Matraca! O ilustre que aparece na foto de hoje, dia 13.06.2017, é o meu amigo de adolescência e do tempo nosso de Ginásio La Salle, Gastão de Matos, o Dr. Gastão. 100% correto. Não tem como não degustar a peixada”, acrescentou o pioneiro Jurandy Costa Carnahiba.

O Joel Colecionador que, evidentemente, também não teve nenhuma dúvida em reconhecer o personagem da foto, confirmou para a assessoria do Matraca que o Dr. Gastão foi candidato a deputado federal em 1998 e terminou a eleição com 7.366 votos.

EPISÓDIO DA BOLA

O Joel Colecionador, inclusive, lembrou um episódio ocorrido durante a disputa da Copa Mato Grosso de 2007. Para aquela competição, onde o União e o Tigrão representavam Rondonópolis, o saudoso Dr. Carlos Orione inventou uma bola alaranjada. Resultado: o Dr. Gastão ia ao Luthero Lopes, via dentro de campo só os jogadores e não conseguia enxergar a bola. Aí, conforme o Dr. Carlos Orione teria confidenciado ao Joel Colecionador, o Gastão, alegando que o torcedor estava sendo lesado, porque pagava para assistir ao jogo e não via a bola, resolveu acionar a FMF na Justiça.

A iluminação do estádio, teria argumentado o Dr. Gastão em sua ação, já não era lá grandes coisas. “Some-se a isso a cor da redonda. Resultado: é um suplício para os olhos da galera acompanhar a trajetória da pelota. Se o negócio é imitar o estilo europeu (até na cor da bola) então que se leve uma máquina de fazer neve e espalhe a dita cuja pela grama. Aí sim. Num gramado branco, a bola amarela vai realçar”, teria justificado o ilustre torcedor.

Se é vero, o Matraca não sabe. Apenas está vendendo o peixe pelo mesmo preço que comprou do Colecionador. Mesmo porque, o Dr. Carlos Orione não está mais por aqui para dar o seu testemunho.

DELAÇÃO PREMIADA

O Fião Garapeiro citou o nome do Dr. Gastão com tanta convicção, mas com tanta convicção, que levou o Matracoso a desconfiar que havia algo de errado na história ou melhor na aposta. E não é que tinha mesmo? O coleguinha Lucas Perrone, fazendo uso da delação premiada [ele entregou o Fião em troca da peixada do Rico] mandou um vídeo pro Matraca onde aparece o Dr. Gastão com a ‘Coluna do Matraca’ na mão, tomando uma garapa gelada e confabulando com o Fião. “Com certeza, o Gastão entregou a rapadura”, relata o delator.

Enquanto o agente Jurubeba investiga a autenticidade ou não do vídeo, tanto o acusado como o ‘dedo duro’ estão desclassificados. Aqui não tem “entregação” premiada.

BOLA MURCHA

Já o Wender Dias, o “Totô” da Rádio Juventude, deu uma bela pisada na jaca e pagou o mico da semana. Veja o seu palpite enviado por e-mail à assessoria mtraqueana: “Sem dúvida, o rapagão da foto é o fotógrafo Josué Pereira, inclusive foi candidato a vereador no pleito passado”. Que mancada, hein Totô? Como consolo, fica com o troféu bola murcha.

Por sua vez, o radioclubino Victor Santos, em seu “Rondonópolis Verdade” da terça-feira, patinou, patinou, patinou… e ficou no mesmo lugar. Chegou a mencionar o nome do saudoso Clóvis Roberto – talvez pela barba. Depois, jogou a toalha e desistiu.

O Valdete Santista confessou que não tinha certeza, mas iria “arriscar no cidadão de Poxoréu, o Dr. Gastão Matos”. O regulamento do “Túnel do Tempo” não permite vacilo. É mais um riscado da lista de acertadores.

O GANHADOR DA PEIXADA

Feito o sorteio entre os acertadores, a saborosa peixada do Rico ficou com o Jurandy Costa Carnahiba. Ele pode passar na recepção do A TRIBUNA, sempre a partir das 13h, e retirar os seus convites.