Marianne voltou? (II-II)

Até que o Supremo Tribunal Federal (STF) acata a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra a maior quadrilha de assaltantes mascarados da esquerda festiva que intencionavam matar a Mariana, dando um golpe de estado e sufocando a Liberdade no Brasil. Não há como proteger a heroína dessa repetição de golpe, tentado em 1964, e desta vez sem armas (por enquanto), mas com muito dinheiro rolando por baixo dos panos. O que os bandidos não levaram em conta foi o fato de que na hora de divisão do roubo as quadrilhas racham, se dividem, uns querem mais que os outros e ai a bala come solta. Assim foi no mensalão quando o presidente do PTB – Partido Trabalhista Brasileiro foi até o presidente da República reclamar que estava levando cinco milhões de Reais mas tinha gente levando muito mais e isso era inaceitável. Claro que o “não sabia de nada” nenhuma providência tomou, pois nunca soube o que é Responsabilidade na vida. Com o dinheiro comprando leis o pau comeu entre os ladrões da Liberdade e a Lava Jato se seguiu ao Mensalão (crime continuado) e o apurado pelos promotores de justiça denunciando a quadrilha do Ali Baba e seus asseclas de vários partidos. O STF julgou a ação penal, denominada pela imprensa de “Mensalão do PT”, tendo como juiz-relator um mineirinho nada humilde, com mão de ferro na hora de aplicar a lei para os fracos e livrando a cara dos poderosos.

Claro que sempre existiram os espertos da vida, e ai naquele julgamento assistimos as tentativas de tapar o sol com a peneira e dois julgadores sujaram a própria vida para defender bandidos como se fossem advogados de defesa e não são. Foram sim os modernos “Silvério dos Reis”, aquele cretino que traiu Tiradentes. E a História se repetindo como farsa. Ligando de novo hoje ao que escrevi em 2001, bem antes do “não sabia de nada” chegar ao poder com sua gangue, agora condenada pelo STF e pela Lava Jato, eu dizia assim:

A responsabilidade, essa irmã xipófaga da liberdade, tem andado em baixa, mas não há como separá-las. Sem uma a outra morre, e nada melhor que uma boa dose de vergonha na cara para assumirmos a responsabilidade do mal que temos causado a liberdade. Cassação já! Cadeia em regime fechado também, para os escolarizados que precisam ser reeducados em estabelecimentos penais. Voto só para quem conhecemos no dia-a-dia e de noite também. Promotores fiscalizando o cumprimento da lei. Polícia prendendo o ladrão rico e poderoso. Juiz julgando processo em menos de dez anos. Denúncia através da Internet de casos suspeitos de corrupção. Boicote aos artistas e escritores que manifestam apoio irrestrito aos “impunes do Brasil”. Tudo isso antes que a primeira bomba exploda, ou pior, que apareça um novo Vargas nesse país.

Claro que o Ali Babá ainda não entrou no rolo para negociar em que cama vai deitar na cela da penitenciária. Mas, parece que irá pegar umas dezenas de anos de cana. Cacete! Faço a minha parte e boicoto o Chico Buarque, nunca mais comprei CD ou DVD dele, não como carne da Friboi, nem minério da Vale. Conto com o fato de que cabe a Justiça condenar os ladrões, que além do meu dinheiro, e do teu também “otário cidadão, eleitor e contribuinte”, chamará de volta ao Brasil à sumida Mariana e de quebra quem sabe a mana Responsabilidade, podendo até ressuscitar a prima Esperança que essa gentalha matou nos últimos vinte anos.

Deixo aqui a pergunta que dá título a este artigo: A Mariana voltou? Será que vamos nos tornar uma república de verdade? Será que todos estarão sujeitos a mesma lei? Será que o pau que der em Chico vai também bater em Francisco? Será que os brasileiros vão tomar vergonha na cara e arquivar para sempre a oração de Rui Barbosa, onde o gênio baiano dizia que um dia nós teríamos vergonha de sermos honestos?

Sei lá, mas a Mariana pode estar voltando sob a espada da deusa romana Justitia. Tomara. E, quem sabe, esses quadrilheiros além de entrar em cana devolvam o dinheiro roubado.

(*) Ruy Ferreira é cidadão fluminense que trabalhou desde os treze anos de idade com carteira assinada, pagando seus impostos na fonte e nunca teve a Mariana de graça