Os dois aparelhos de Raios–X instalados no Centro de Especialidades de Apoio Diagnóstico “Albert Sabin” (Ceadas), no Jardim Santa Marta, estão sem funcionar por problemas de manutenção. Devido a situação, os atendimentos ambulatoriais já acumulam uma fila de mais de 2 mil pacientes que aguardam por algum tipo de exame de raio-X.

Segundo a secretária Municipal de Saúde, Izalba Albuquerque, quando o prefeito Zé Carlos do Pátio (SD) assumiu a prefeitura, no mês de janeiro, um dos aparelhos já estava danificado. O outro equipamento teve a placa danificada após chuvas fortes que caíram na cidade com a incidência de raios.

“A placa deste aparelho é específica do fabricante, o que dificulta a compra de uma nova para a manutenção. No entanto, já está sendo providenciada, inclusive com dispensa de licitação para dar agilidade na manutenção do aparelho”, explicou a secretária.

Conforme a reportagem apurou, na Central de Regulação existe a demanda reprimida de 2.180 pacientes que aguardam pelo exame. Deste total, 895 são para Raio– X de coluna e o restante para Raios-X diversos, como de braço, mão, pé, dentre outros.

Além do Ceadas, o município tem à disposição da população mais dois aparelhos de Raios–X – um na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e outro no Pronto Atendimento Infantil.

Os casos de urgência e emergência, atualmente, estão sendo encaminhados para estas unidades.