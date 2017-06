Dinheiro para execução do projeto, que estava bloqueado por decisão judicial, também foi liberado

A juíza da 3ª Vara Cível do Fórum da Comarca de Rondonópolis, Milene Aparecida Pereira Beltramini e o promotor de Justiça Marcelo Vacchiano, em uma reunião ocorrida anteontem (9), nas dependências do Fórum, cobraram da Prefeitura celeridade no que diz respeito a criação do Parque Municipal da Seriema, junto ao Rio Vermelho, na região da Vila Goulart, logo após a ponte Aroldo Marmo de Souza.

A área, de 125,761 hectares, foi adquirida pela Prefeitura na gestão do ex-prefeito Percival Muniz (PPS), sem o estudo do impacto ambiental e sem diretrizes protetivas do meio ambiente, conforme a Justiça.

Durante a reunião, a juíza e o promotor solicitaram também da administração municipal urgência na criação e implantação de mecanismos para redução de velocidade dos veículos que transitam pela avenida Beira Rio. Além disso, o cercamento nas laterais da via para evitar que os animais atravessem a avenida e sejam atropelados.

A juíza Milene Beltramini determinou que a prefeitura apresente, num prazo de dez dias, a contar desta segunda-feira (12), um projeto para redução da velocidade na via.

Já o prazo dado pela Justiça para a execução do projeto é de 30 dias, a contar do vencimento do primeiro prazo de dez dias para elaboração do mesmo.

Como proposta para diminuir a velocidade dos veículos que transitam pela Beira Rio, surgiu na reunião a possibilidade da instalação de lombada eletrônica ou de redutores de velocidades fixados no asfalto.

De acordo com a juíza Milene Aparecida Beltramini, a urgência para a redução da velocidade da via e o cercamento ao seu redor, se deve aos riscos que os animais estão correndo de serem atropelados na via. “Nos últimos 30 dias, duas antas de espécie quase em extinção foram atropeladas nas adjacências do parque. Antes da construção da nova via, não ocorria a saída dos animais daquela reserva na Vila Goulart. A abertura e execução daquela estrada ocorreram sem o estudo do impacto ambiental, sem diretrizes protetivas do meio ambiente, sem observância de normas ambientais que pudessem possibilitar o correto uso da via de forma que não viesse a causar o atropelamento da fauna e poluição do local, naturalmente gerado por veículos que transitam em alta velocidade”, disse a juíza.

ESTUDOS AMBIENTAIS

Durante a reunião, a juíza Milene Beltramini e o promotor Marcelo Vacchiano também solicitaram dos representantes da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), que são responsáveis pelos estudos de impactos ambientais da área do Parque da Seriema, o começo das atividades. O levantamento da UFMT sobre as condições ambientais do local deve durar 90 dias.

Conforme o secretário Municipal de Meio Ambiente, João Fernando Copetti Boher, o prefeito Zé Carlos do Pátio (SD) já assinou o contrato, celebrando o convênio com a UFMT para a realização dos estudos.

“Já existe a condição da equipe começar o trabalho de estudos ambientais da área. Já estamos prontos para começar, inclusive com os equipamentos necessários”, repassou, na ocasião, o professor da UFMT Normandes Matos da Silva.

DESBLOQUEIO

Ainda na sexta-feira, a juíza da 3ª Vara Criminal autorizou o desbloqueio judicial de mais de R$ 7 milhões do Fundo Municipal do Meio Ambiente para o projeto de criação e estruturação do Parque da Seriema. “Estamos liberando este recurso para que seja investido totalmente no parque e proporcionar agilidade no que for necessário, principalmente no cercamento da área. Não poderá ter outra finalidade a não ser o parque”, avisou a magistrada.

TRÂNSITO DE CAMINHÕES

Outra situação discutida durante a reunião foi o trânsito de caminhões pesados na Avenida Beira Rio. No local, os agentes de trânsito já aplicaram mais de cem notificações, mas o trabalho não surtiu efeito, uma vez que os veículos continuam trafegando pelo local.

Agora, a Prefeitura de Rondonópolis está avaliando a instalação de mecanismos, como arcos metálicos com base de concreto para inibir a passagem de caminhões pela via. Uma alternativa, com custos menores, apresentada pela Secretaria de Meio Ambiente, seria a construção de uma passarela aérea de madeira para os animais atravessarem a avenida.